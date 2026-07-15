Продати машину стане складніше: українців попередили про важливу вимогу перед угодою

Українцям, які планують продати автомобіль, рекомендують наперед визначити його офіційну ринкову вартість. У Головному сервісному центрі МВС нагадують, що цей етап може стати обов'язковим для правильного оформлення правочину та подальшої перереєстрації транспортного засобу.

Продаж автомобіля. Фото: з відкритих джерел

Як пояснили у відомстві, необхідність проведення оцінки пов'язана із вимогами Податкового кодексу України. Вартість автомобіля, зазначена в договорі купівлі-продажу, не повинна бути нижчою за офіційно встановлену ринкову ціну. Саме тому власникам радять заздалегідь звернутися до установ Експертної служби МВС.

Під час оцінки фахівці аналізують одразу кілька параметрів транспортного засобу. Серед них – рік випуску, термін експлуатації, технічні характеристики, комплектація, фактичний пробіг, загальний стан автомобіля, наявність пошкоджень, слідів корозії або раніше виконаних ремонтів.

За підсумками перевірки власник отримує офіційний висновок щодо ринкової вартості автомобіля. Цей документ можна використовувати під час оформлення договору купівлі-продажу та інших юридичних процедур, пов'язаних із відчуженням транспортного засобу.

Після отримання оцінки сторони можуть укласти договір та провести перереєстрацію автомобіля. У МВС нагадали, що виконати цю процедуру можна у будь-якому територіальному сервісному центрі незалежно від місця реєстрації власника чи покупця.

У відомстві радять заздалегідь ознайомитись з повним переліком необхідних документів та етапами оформлення угоди. Це дозволить уникнути затримок, додаткових витрат та можливих питань під час реєстрації нового власника автомобіля.

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