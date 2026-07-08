Одна ошибка перед отпуском – и ремонт на десятки тысяч: что водители забывают проверить перед дорогой

Летний сезон отпусков традиционно сопровождается тысячами автомобильных путешествий, однако даже незначительная неисправность может превратить долгожданный отдых в дорогой ремонт среди трассы. Поэтому специалисты рекомендуют перед выездом провести комплексную проверку автомобиля, чтобы минимизировать риски в пути.

Автомобили. Фото: из открытых источников

Прежде всего следует убедиться в должном уровне всех технических жидкостей. Речь идет о моторном масле, охлаждающей и тормозной жидкости. Также рекомендуют долить стеклоомыватель, ведь летом из-за пыли и насекомых лобовое стекло загрязняется гораздо быстрее.

Особое внимание следует уделить тормозной системе. Любые посторонние шумы, вибрация или изменения в работе педали могут свидетельствовать о неисправности, которую необходимо устранить еще до начала поездки.

Не менее важно состояние шин. Перед дальней поездкой нужно проверить давление в колесах с учетом дополнительной нагрузки, а также осмотреть протектор и покрышки на наличие трещин или других повреждений. Водителям также советуют убедиться, что запасное колесо, домкрат и баллонный ключ находятся в исправном состоянии.

Кроме того, необходимо проверить работу фар, указателей поворота, стоп-сигналов и задних фонарей. Не стоит забывать и об аккумуляторе, кондиционере и щетках стеклоочистителей, ведь именно эти элементы часто создают проблемы во время длительных летних поездок.

Специалисты также напоминают о комплекте безопасности. В автомобиле должна быть аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки. Для путешествий по странам Европы понадобятся световозвращающие жилеты для каждого пассажира и международный страховой сертификат "Зеленая карта". Перед выездом следует также проверить срок действия водительского удостоверения, техпаспорта и страхового полиса.

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