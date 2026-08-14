Пробег больше не "скрутить": что изменится для водителей

В Европейском Союзе усиливают контроль за использованием цифровых тахографов, фиксирующих движение транспортных средств и помогающих выявлять попытки манипуляций с данными. Однако популярное утверждение о том, что все новые легковые автомобили в ЕС будут теперь получать тахографы именно для контроля пробега, не соответствует действующим правилам.

Пробег автомобиля. Фото: из открытых источников

Тахографы прежде всего применяют в коммерческом транспорте, который подпадает под европейские нормы режима труда и отдыха водителей. Смарт-тахографы способны автоматически фиксировать местонахождение транспортного средства с помощью спутниковой навигации, а также записывать определенные события и параметры движения.

У системы есть и защита от вмешательства. Европейское законодательство запрещает фальсифицировать, утаивать или уничтожать данные тахографа, а также использовать устройства, предназначенные для изменения его показателей. Контролирующие органы могут проверять соответствующие записи в ходе дорожных проверок.

В 2025-2026 годах правила смарт-тахографов продолжили расширяться для международных перевозок. В частности, новые требования распространяются на определенные категории коммерческих автомобилей, выполняющих международные грузовые или пассажирские перевозки.

Для покупателей б/у автомобилей проблема "скрученного" пробега остается отдельным вопросом. Надежнее всего проверять VIN, историю технического обслуживания, записи техосмотров и документы о предварительных ремонтах.

Следовательно, новые цифровые системы действительно делают манипуляции с данными транспортного средства более сложными, но говорить о "тахографе в каждой новой машине" пока некорректно. Речь идет прежде всего о контроле коммерческого автотранспорта и безопасности данных, а не о тотальном учете пробега всех легковушек в Европе.

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