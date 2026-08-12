Через спеку можете втратити електромобіль: головні помилки водіїв

Різке підвищення температури в Україні найближчими днями не означає, що акумулятори електромобілів будуть під загрозою. Однак у спеку водіям варто уважніше ставитися до режиму зарядки, паркування та стилю водіння, оскільки кілька факторів одночасно можуть призвести до перегріву батареї.

Електромобіль. Фото: із відкритих джерел

Особливо вразливими вважаються старі моделі, у яких немає ефективної системи активного охолодження акумулятора. Після тривалої поїздки або стоянки на сонці батарея може бути гарячою, тому використання швидкої зарядки постійним струмом в такий момент додатково збільшує навантаження.

Для повсякденної експлуатації фахівці радять по можливості використовувати щадну зарядку змінним струмом. Також не варто постійно заряджати акумулятор до 100%. Для поїздок оптимальним вважається діапазон приблизно 20-80%, а повний заряд краще залишати для далеких подорожей.

У спекотні дні заряджати машину краще вночі або вранці, коли температура нижче. Це допомагає зменшити нагрівання батареї і робить процес заряджання стабільнішим.

Не менш важливим є і стиль водіння. Різкі старти, інтенсивні прискорення та висока швидкість збільшують енергоспоживання та теплове навантаження. Плавна їзда, навпаки, дозволяє більш економно витрачати заряд.

Під час стоянки електромобіль бажано залишати у тіні або на критій парковці. Перед поїздкою кондиціонер можна увімкнути ще під час заряджання від мережі. Тоді салон встигне охолонути до старту, а частина енергії для цього надходитиме безпосередньо з електромережі.

При появі попередження про перегрівання батареї, зниження потужності або уповільнення зарядки водію рекомендують припинити навантаження і дати акумулятору охолонути.

Перед далекою поїздкою також варто перевірити тиск у шинах. Недостатньо накачані колеса підвищують опір коченню, змушуючи електромобіль витрачати більше енергії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — автомобіль за годину може перетворитися на "піч": як уникнути небезпеки у спеку.



