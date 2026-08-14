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Пробіг більше не "скрутити": що зміниться для водіїв

GPS, датчики та захищені цифрові записи дедалі глибше входять у систему контролю транспорту

14 серпня 2026, 16:20
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Кравцев Сергей

У Європейському Союзі посилюють контроль за використанням цифрових тахографів, які фіксують рух транспортних засобів і допомагають виявляти спроби маніпуляцій із даними. Проте популярне твердження про те, що всі нові легкові автомобілі в ЄС тепер отримуватимуть тахографи саме для контролю пробігу, не відповідає чинним правилам.

Пробіг більше не "скрутити": що зміниться для водіїв

Пробіг автомобіля. Фото: з відкритих джерел

Тахографи передусім застосовують у комерційному транспорті, який підпадає під європейські норми щодо режиму праці та відпочинку водіїв. Смарт-тахографи здатні автоматично фіксувати місцезнаходження транспортного засобу за допомогою супутникової навігації, а також записувати певні події та параметри руху.

Система має й захист від втручання. Європейське законодавство забороняє фальсифікувати, приховувати або знищувати дані тахографа, а також використовувати пристрої, призначені для зміни його показників. Контролюючі органи можуть перевіряти відповідні записи під час дорожніх перевірок.

У 2025-2026 роках правила щодо смарт-тахографів продовжили розширюватися для міжнародних перевезень. Зокрема, нові вимоги поширюються на певні категорії комерційних автомобілів, які виконують міжнародні вантажні або пасажирські перевезення.

Для покупців уживаних автомобілів проблема "скрученого" пробігу залишається окремим питанням. Найнадійніше перевіряти VIN, історію технічного обслуговування, записи техоглядів та документи про попередні ремонти.

Отже, нові цифрові системи справді роблять маніпуляції з даними транспортного засобу складнішими, але говорити про "тахограф у кожній новій машині" наразі некоректно. Йдеться насамперед про контроль комерційного автотранспорту та безпеку даних, а не про тотальний облік пробігу всіх легковиків у Європі.

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Джерело: https://mmr.net.ua/autonews/relevant/238658
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