Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Права по-новому: підлітків за кермо, а водіїв – під жорсткіші правила
Права по-новому: підлітків за кермо, а водіїв – під жорсткіші правила

В Україні готують масштабну реформу: нові категорії, інші вікові обмеження і більше контролю

6 травня 2026, 13:50
Кравцев Сергей

В Україні можуть кардинально змінити правила отримання водійських прав – урядовий законопроєкт уже зареєстровано у парламенті. Документ передбачає не лише оновлення системи категорій, а й перегляд вікових вимог для водіїв.

Водійські права. Фото: з відкритих джерел

Однією з головних новацій стане поява категорії AM – для мопедів і легких квадроциклів зі швидкістю до 45 км/год. Отримати такі права можна буде вже з 15 років. Водночас категорії A1 (легкі мотоцикли та трицикли) і B1 (квадроцикли) стануть доступними з 16 років.

Зміниться й підхід до легкових авто. Керувати транспортом категорії B дозволять із 17 років, однак лише в супроводі досвідченого водія зі стажем не менше двох років. Повноцінний доступ залишиться обмеженим.

Також законопроєкт чітко розмежовує мотоциклетні категорії: A2 охоплюватиме транспорт до 35 кВт, тоді як категорія A – потужніші мотоцикли. Отримати її можна буде або з 24 років, або раніше – за умови щонайменше дворічного стажу у категорії A2.

Окремо пропонують підвищити вимоги до водіїв автобусів. Категорії D і DE планують надавати з 24 років, або з 21 року – за наявності спеціальної професійної підготовки.

У документі також уточнюється класифікація транспорту: до категорії B входитимуть автомобілі масою до 3,5 тонни з кількістю місць до восьми, а B1 – легкі квадроцикли з обмеженою вагою та потужністю.

Очікується, що такі зміни наблизять українське законодавство до європейських стандартів і водночас посилять контроль за підготовкою водіїв. Втім, нововведення можуть викликати дискусії – особливо через допуск підлітків до керування транспортом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Україні готуються до кардинальних змін для всіх автовласників. Держава планує повернути обов’язковий технічний огляд транспортних засобів, включно з легковими автомобілями, які тривалий час були звільнені від цієї процедури. Нововведення стане частиною адаптації законодавства до стандартів Європейського Союзу.




Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/69950
Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/69950
