Появился прототип летающего автомобиля: как он выглядит

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Любовь Блажко
Канадская компания Horizon Aircraft усердно работала над созданием прототипа гибридного летающего автомобиля Cavorite X5, и наконец-то представила его концепцию. Об этом пишет издание New Atlas.
Летающий автомобиль. Фото: newatlas.com
У аппарата расположены большие крылья сзади и немного меньшего размера спереди – такая конструкция обеспечит высокую подъемную силу при взлете и посадке на короткие полосы. Кроме того, новая модель гибридного авто способна вертикально подниматься в воздух.
Вместимость машины – 5 пассажиров. При полной загрузке летающий аппарат может пролететь до 500 километров, без них – до 1 000. Максимальная скорость Cavorite X5 – 350 километров в час.
Сообщается, что на данный момент летающий аппарат нового поколения находится на этапе концепции. Авторы смелой идеи еще не закончили работу над малыми прототипами электрического гибрида и скоро будут готовы приступить к его испытаниям. Создатели Cavorite X5 планируют заняться серийным производством машины уже в 2024 году.
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