Появился прототип летающего автомобиля: как он выглядит

Канадская компания Horizon Aircraft усердно работала над созданием прототипа гибридного летающего автомобиля Cavorite X5, и наконец-то представила его концепцию. Об этом пишет издание New Atlas.

Летающий автомобиль. Фото: newatlas.com

У аппарата расположены большие крылья сзади и немного меньшего размера спереди – такая конструкция обеспечит высокую подъемную силу при взлете и посадке на короткие полосы. Кроме того, новая модель гибридного авто способна вертикально подниматься в воздух.

Вместимость машины – 5 пассажиров. При полной загрузке летающий аппарат может пролететь до 500 километров, без них – до 1 000. Максимальная скорость Cavorite X5 – 350 километров в час.

Сообщается, что на данный момент летающий аппарат нового поколения находится на этапе концепции. Авторы смелой идеи еще не закончили работу над малыми прототипами электрического гибрида и скоро будут готовы приступить к его испытаниям. Создатели Cavorite X5 планируют заняться серийным производством машины уже в 2024 году.

Как сообщало издание "Комментарии", ученые испытали самолет нового поколения. Технологии каждый день развиваются, поэтому вовсе неудивительно, что совсем скоро на смену обычным самолетам придут судна абсолютно нового поколения. Реальность скоро станет совершенно иной.

Над созданием нового воздушного судна работали в Делфтском технологическом университете в Нидерландах при поддержке голландской авиакомпании KLM. Авторы идеи отмечают, что в окончательном варианте самолет сможет перевозить 314 пассажиров, сиденья будут располагаться даже в крыльях судна.

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