Жидкий водород вместо керосина: ученые испытали самолет нового поколения (ВИДЕО)

Технологии каждый день развиваются, поэтому вовсе неудивительно, что совсем скоро на смену обычным самолетам придут судна абсолютно нового поколения. Реальность скоро станет совершенно иной, — пишет издание hi-tech.news.

Flying-V. Фото: hi-tech.news

Так, сообщается, что в Германии уже состоялся испытательный полет опытного образца самолета Flying-V. Назвали его в честь известной одноименной электрогитары Gibson.

Над созданием нового воздушного судна работали в Делфтском технологическом университете в Нидерландах при поддержке голландской авиакомпании KLM. Авторы идеи отмечают, что в окончательном варианте самолет сможет перевозить 314 пассажиров, сиденья будут располагаться даже в крыльях судна.

Крылья напоминают букву V, такая форма придумывалась для того, чтобы удерживать пассажирскую кабину, грузовой отсек и топливные баки.

Усовершенствованная аэродинамическая форма и уменьшенный вес самолета снизят расход топлива примерно на 20 процентов. Но тут надо уточнить, о каком именно топливе идет речь. Flying-V будет использовать жидкий водород вместо керосина, который загрязняет воздух диоксидом углерода, оксидом азота и сажей.





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