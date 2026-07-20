Полиция сделала срочное предупреждение водителям: кто может атаковать автомобили на дорогах

Французские правоохранители призвали водителей быть максимально внимательными на дорогах из-за необычной угрозы – находящихся в состоянии алкогольного опьянения диких оленей и серн. По данным полиции, в последние дни в разных регионах страны значительно участились случаи опасного поведения животных вблизи автомобильных трасс и сельских дорог.

Полиция Франции. Фото: из открытых источников

Специалисты объясняют это естественным явлением. В лесах и садах после зимы остаются прошлогодние плоды, которые в результате ферментации начинают содержать алкоголь. Именно эти замороженные фрукты поедают дикие животные, после чего теряют координацию и ведут себя непредсказуемо.

По словам правоохранителей, опьяневшие серны и олени могут внезапно выбегать на проезжую часть, долго оставаться посреди дороги, не реагировать на сигналы автомобилей или совершать хаотические движения, усложняющие водителям возможность избежать столкновения. В редких случаях животные также могут проявлять агрессию.

Полиция рекомендует водителям снижать скорость в лесистой местности, особенно в сумерках и ночью, когда активность диких животных традиционно растет. Особую осторожность советуют проявлять на загородных дорогах, где риск неожиданного появления оленей или серн наибольший.

Специалисты отмечают, что даже небольшое столкновение с большим диким животным может иметь серьезные последствия как для водителя, так и для пассажиров автомобиля. Именно поэтому французские службы безопасности призывают не игнорировать упреждающие дорожные знаки и быть готовыми к внезапному появлению животных на дороге.

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