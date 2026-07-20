Поліція зробила термінове попередження водіям: хто може атакувати автівки на дорогах

Французькі правоохоронці закликали водіїв бути максимально уважними на дорогах через незвичну загрозу – диких оленів і сарн, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння. За даними поліції, останніми днями в різних регіонах країни значно почастішали випадки небезпечної поведінки тварин поблизу автомобільних трас і сільських доріг.

Поліція Франції. Фото: з відкритих джерел

Фахівці пояснюють це природним явищем. У лісах і садах після зими залишаються торішні плоди, які внаслідок ферментації починають містити алкоголь. Саме ці заброджені фрукти поїдають дикі тварини, після чого втрачають координацію та поводяться непередбачувано.

За словами правоохоронців, сп'янілі сарни й олені можуть раптово вибігати на проїжджу частину, довго залишатися посеред дороги, не реагувати на сигнали автомобілів або здійснювати хаотичні рухи, які ускладнюють водіям можливість уникнути зіткнення. В окремих випадках тварини також можуть проявляти агресію.

Поліція рекомендує водіям знижувати швидкість у лісистій місцевості, особливо у сутінках та вночі, коли активність диких тварин традиційно зростає. Особливу обережність радять проявляти на заміських дорогах, де ризик несподіваної появи оленів чи сарн є найбільшим.

Фахівці наголошують, що навіть невелике зіткнення з великою дикою твариною може мати серйозні наслідки як для водія, так і для пасажирів автомобіля. Саме тому французькі служби безпеки закликають не ігнорувати попереджувальні дорожні знаки та бути готовими до раптової появи тварин на дорозі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українцям, які планують продати автомобіль, рекомендують наперед визначити його офіційну ринкову вартість. У Головному сервісному центрі МВС нагадують, що цей етап може стати обов'язковим для правильного оформлення правочину та подальшої перереєстрації транспортного засобу.



