Почему не стоит заправлять бак "до краев": каким авто это может навредить
Почему не стоит заправлять бак "до краев": каким авто это может навредить

Есть три типа авто, которые нельзя заправлять «под завязку»

15 октября 2025, 16:41
Многие водители имеют привычку заливать горючее, как говорят в народе, "под завязку", но это может нанести серьезный ущерб автомобилю и обернуться дорогим ремонтом. При этом на АЗС называют три типа авто, которым подобная практика категорически запрещена.

Почему не стоит заправлять бак "до краев": каким авто это может навредить

Заправка автомобиля. Фото: из открытых источников

Первые в списке рисковых автомобилей – подержанные автомобили, это в основном советские модели и иномарки 80-90-х годов. У таких авто отсутствуют современные системы контроля уровня горючего и клапаны для отвода паров.

"Когда бак переполнен, горючее попадает в вентиляционные трубки. Это создает давление, которое способно повредить бензонасос или вызвать утечку", — пояснил специалист.

Второй тип авто, которым опасно "наливать до краев", это машины с пластиковыми баками. Такие баки легче металлических, но более уязвимых. Со временем бензин или дизель может проникать в поры пластика, образуя микротрещины.

"Особенно опасно летом, когда топливо расширяется от жары. Бак может деформироваться или даже дать течь", — предостерегают автомеханики.

Третий тип авто – гибриды. В них система подачи горючего работает иначе, поскольку двигатель периодически выключается, а давление в баке регулируется электроникой. Если перелить топливо, можно повредить датчики или систему подачи.

В сервисных центрах уже были случаи, когда из-за переполненного бака электроника выдавала ошибки и блокировала запуск двигателя.

Последствия перелива могут быть серьезными – от поломки клапанов до риска возгорания. Горючее способно попасть в дренажную систему или на разогретые части авто. Хотя у большинства современных машин есть специальные ограничители, эксперты советуют прекращать заправку сразу после первого щелчка пистолета.

Подытоживая стоит сказать, что попытка "заправиться вперед" или сэкономить несколько минут может обернуться дорогостоящим ремонтом. Безопаснее долить горючее позже, чем рисковать исправностью топливной системы.

Читайте на портале "Комментарии" — водителям нужно отказаться от этой привычки, если они хотят продлить срок службы своего двигателя.




Источник: https://mashyna.com.ua/uk/auto/article/300247
