Чому не варто заправляти бак "до країв": яким авто це може нашкодити

Чимало водіїв мають звичку заливати пальне, як говорять у народі, "під зав’язку", але це може завдати серйозної шкоди автомобілю та обернутися дорогим ремонтом. При цьому на АЗС називають три типи авто, яким така практика категорично заборонена.

Заправка автомобіля. Фото: із відкритих джерел

Перші у списку ризикових автомобілів – старі автівки, це здебільшого радянські моделі та іномарки 80-90-х років. У таких авто відсутні сучасні системи контролю рівня пального і клапани для відведення парів.

"Коли бак переповнений, пальне потрапляє у вентиляційні трубки. Це створює тиск, який здатен пошкодити бензонасос або викликати витік", — пояснив фахівець.

Другий тип авто, яким небезпечно "наливати до країв", — це машини з пластиковими баками. Такі баки легші за металеві, але вразливіші. З часом бензин чи дизель може проникати в пори пластику, утворюючи мікротріщини.

"Особливо небезпечно влітку, коли паливо розширюється від спеки. Бак може деформуватись або навіть дати течу", — застерігають автомеханіки.

Третій тип авто – гібриди. У них система подавання пального працює інакше, оскільки двигун періодично вимикається, а тиск у баку регулюється електронікою. Якщо перелити паливо, можна пошкодити давачі або систему подавання.

У сервісних центрах уже були випадки, коли через переповнений бак електроніка видавала помилки і блокувала запуск двигуна.

Наслідки переливу можуть бути серйозними – від поламання клапанів до ризику займання. Пальне здатне потрапити до дренажної системи або на розігріті частини авто. Хоча в більшості сучасних машин є спеціальні обмежувачі, експерти радять припиняти заправку одразу після першого клацання пістолета.

Підсумовуючи варто сказати, що намагання "заправитися наперед" чи зекономити кілька хвилин може обернутися дорогим ремонтом. Безпечніше долити пальне пізніше, ніж ризикувати справністю паливної системи.

