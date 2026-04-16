Остановка без причины незаконна: что разрешено полиции на блокпостах и как действовать водителям
НОВОСТИ

Остановка без причины незаконна: что разрешено полиции на блокпостах и как действовать водителям

В Украине четко определили границы полномочий правоохранителей: за нарушения могут ответить сами полицейские

16 апреля 2026, 16:20
Кравцев Сергей

В Украине взаимодействие водителей со стражами порядка строго регламентировано законом, даже во время проверок на блокпостах с участием полиции и ТЦК. Ключевое правило: водитель обязан выполнять только законные требования, имеющие четкое обоснование.

Штрафы для водителей. Фото: из открытых источников

Согласно Закону Украины "О Национальной полиции", существует исчерпывающий перечень оснований для остановки автомобиля. Среди них: нарушение ПДД, техническая неисправность, причастность к правонарушениям, нахождение авто в розыске или необходимость привлечения водителя в качестве свидетеля. Также основанием могут являться ограничение движения, проблемы с грузом или проверка авто с иностранной регистрацией.

Отдельно предусмотрены случаи, связанные с безопасностью, например, если есть информация о пребывании в автомобиле сбежавших из мест содержания военнопленных.

Полицейский обязан сразу сообщить водителю конкретную причину остановки. Если она не входит в определенный законом перечень, такие действия считаются незаконными, а требования необязательными к исполнению.

В то же время, игнорирование законного требования об остановке может иметь последствия. Согласно КУоАП, водителю грозит штраф или даже лишение права вождения на срок от трех до шести месяцев. Впрочем, такое решение принимается исключительно судом.

Юристы отмечают: в случае обжалования именно полиция должна доказать правомерность своих действий. Правоохранители должны предоставить суду убедительные доказательства, что остановка соответствовала одному из законных оснований.

Если таких доказательств нет, водитель не может быть привлечен к ответственности. Это означает, что на практике закон защищает обе стороны, но только при четком соблюдении установленных правил.

Читайте также на портале "Комментарии" — будут ли штрафовать в Украине за непристегнутый ремень автоматически: водители должны это учесть.




