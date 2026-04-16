Зупинка без причини незаконна: що дозволено поліції на блокпостах і як діяти водіям

В Україні чітко визначили межі повноважень правоохоронців: за порушення можуть відповісти самі поліцейські

16 квітня 2026, 16:20
Кравцев Сергей

В Україні взаємодія водіїв із правоохоронцями суворо регламентована законом, навіть під час перевірок на блокпостах за участі поліції та ТЦК. Ключове правило: водій зобов’язаний виконувати лише законні вимоги, які мають чітке обґрунтування.

Зупинка без причини незаконна: що дозволено поліції на блокпостах і як діяти водіям

Відповідно до Закон України "Про Національну поліцію", існує вичерпний перелік підстав для зупинки автомобіля. Серед них: порушення ПДР, технічна несправність, причетність до правопорушень, перебування авто в розшуку або необхідність залучення водія як свідка. Також підставою можуть бути обмеження руху, проблеми з вантажем чи перевірка авто з іноземною реєстрацією.

Окремо передбачено випадки, пов’язані з безпекою, наприклад, якщо є інформація про перебування в авто осіб, які втекли з місць утримання військовополонених.

Поліцейський зобов’язаний одразу повідомити водію конкретну причину зупинки. Якщо вона не входить до визначеного законом переліку, такі дії вважаються незаконними, а вимоги необов’язковими до виконання.

Водночас ігнорування законної вимоги про зупинку може мати наслідки. Згідно з КУпАП, водію загрожує штраф або навіть позбавлення права керування на строк від трьох до шести місяців. Втім, таке рішення ухвалює виключно суд.

Юристи наголошують: у разі оскарження саме поліція має довести правомірність своїх дій. Правоохоронці повинні надати суду переконливі докази, що зупинка відповідала одній із законних підстав.

Якщо таких доказів немає, водій не може бути притягнутий до відповідальності. Це означає, що на практиці закон захищає обидві сторони, але лише за умови чіткого дотримання встановлених правил.

