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Осенние блики на стекле могут ослепить водителя: найден недорогой и эффективный способ очистки

Дожди, туман и низкое солнце ухудшают обзор осенью

10 октября 2026, 14:44
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Кравцев Сергей

Осенью водителям приходится чаще сталкиваться с плохой видимостью: солнце низко поднимается над горизонтом, а дождь и туман усложняют оценку дорожной обстановки. Дополнительную опасность создают блики на лобовом стекле, особенно если на нем скопились жирная пленка и другие загрязнения. Эксперт по вождению в холодную погоду Александр Харальдссон рассказал, как улучшить обзор без больших затрат. Его рекомендации приводит Express.

Осенние блики на стекле могут ослепить водителя: найден недорогой и эффективный способ очистки

Водитель. Фото: из открытых источников

По словам специалиста, недостаточно мыть стекло только снаружи. Загрязнения на внутренней поверхности тоже усиливают отражение солнечных лучей и мешают водителю четко видеть дорогу. Для очистки эксперт предлагает использовать разбавленный раствор уксуса и салфетку из микрофибры. Такой способ помогает удалить налет, который может усиливать блики.

Однако чистое стекло – лишь одна из мер безопасности в осенний период. Харальдссон также советует своевременно менять изношенные или загрязненные щетки стеклоочистителя. Если дворники оставляют полосы, они могут дополнительно ухудшать видимость во время дождя.

Еще одна полезная привычка – держать в машине солнцезащитные очки и пользоваться козырьком, когда прямые солнечные лучи попадают в глаза. Особенно внимательными следует быть утром и вечером, когда солнце находится низко и может ослеплять даже на знакомых участках дороги.

Водителям также важно снижать скорость при плохой видимости и увеличивать дистанцию до автомобиля впереди. На мокром покрытии тормозной путь может увеличиваться, а пешеходов и препятствия заметить сложнее.

Экспертный совет с уксусом не заменяет полноценного ухода за автомобилем: перед поездкой необходимо убедиться, что стекло чистое, дворники исправны, а обзор не ограничен. В осеннюю погоду даже небольшие загрязнения могут стать фактором риска.

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