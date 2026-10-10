Осінні відблиски на склі можуть засліпити водія: знайдено недорогий та ефективний спосіб очищення

Восени водіям доводиться частіше стикатися з поганою видимістю: сонце низько піднімається над горизонтом, а дощ та туман ускладнюють оцінку дорожньої ситуації. Додаткову небезпеку створюють відблиски на лобовому склі, особливо якщо на ньому накопичилися жирна плівка та інші забруднення. Експерт із водіння в холодну погоду Олександр Харальдссон розповів, як покращити огляд без великих витрат. Його рекомендації наводить Express.

Водiй. Фото: з відкритих джерел

За словами фахівця, недостатньо мити скло лише зовні. Забруднення на внутрішній поверхні теж посилюють відбиття сонячних променів і заважають водієві чітко бачити дорогу. Для очищення експерт пропонує використовувати розведений розчин оцту та серветку з мікрофібри. Такий спосіб допомагає видалити наліт, який може посилювати відблиски.

Однак чисте скло – лише один із заходів безпеки в осінній період. Харальдсон також радить своєчасно змінювати зношені або забруднені щітки склоочисника. Якщо двірники залишають смуги, можуть додатково погіршувати видимість під час дощу.

Ще одна корисна звичка – тримати в машині сонцезахисні окуляри і користуватися козирком, коли пряме сонячне проміння потрапляє у вічі. Особливо уважними слід бути вранці та ввечері, коли сонце знаходиться низько і може засліплювати навіть на знайомих ділянках дороги.

Водіям також важливо знижувати швидкість при поганій видимості та збільшувати дистанцію до автомобіля попереду. На мокрому покритті гальмівний шлях може збільшуватися, а пішоходів та перешкоди помітити складніше.

Експертна рада з оцтом не замінює повноцінного догляду за автомобілем: перед поїздкою необхідно переконатися, що скло чисте, двірники справні, а огляд не обмежений. Восени навіть невеликі забруднення можуть стати фактором ризику.

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