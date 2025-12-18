logo

Опасные предметы в авто: за что грозит штраф и даже изъятие документов
НОВОСТИ

Опасные предметы в авто: за что грозит штраф и даже изъятие документов

От топоров и бейсбольных бит до коробок на переднем сиденье – полиция советует внимательно проверять груз перед поездкой, чтобы избежать штрафов и проблем с законом

18 декабря 2025, 16:13
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Польше правила дорожного движения устанавливают не только перечень обязательного оборудования в автомобиле, но и четкие ограничения по перевозке отдельных предметов. Кроме знака аварийной остановки и огнетушителя, водителям следует учитывать запрет транспортировки вещей, которые могут представлять опасность во время движения.

Опасные предметы в авто: за что грозит штраф и даже изъятие документов

Штрафы для водителей. Фото: из открытых источников

Как поясняют польские правоохранители, в категорию потенциально опасных относятся предметы, которые в случае резкого торможения или аварии могут травмировать пассажиров или других участников дорожного движения. Речь идет, в частности, о топорах, мачете, бейсбольные бить, а также другие острые или тяжелые вещи. При этом не важно, где именно они перевозятся — в салоне автомобиля или в багажном отделении.

Полиция обращает особое внимание на то, закреплен ли груз должным образом. Незакрепленные предметы могут стать основанием для штрафа, а в отдельных случаях даже для временного изъятия свидетельства о регистрации транспортного средства.

Отдельно правилами запрещено размещать пакеты или коробки на переднем пассажирском сиденье, если они перекрывают боковое стекло и ограничивают обзор водителя. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 500 злотых. Аналогичная ответственность угрожает и в случае перевозки груза, нарушающего устойчивость автомобиля или выступающего за его габариты.

Кроме того, в Польше действуют отдельные нормы транспортировки горючего и различных видов отходов, которые регулируются специальными правилами безопасности. Водителям рекомендуют перед поездкой проверять, не создают ли перевезенные вещи угрозы для них самих и других участников дорожного движения.

Источник: https://inpoland.net.pl/novosti/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/ci-predmeti-zaboroneno-perevoziti-v-avtomobili-v-polshhi/
