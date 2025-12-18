Небезпечні предмети в авто: за що загрожує штраф і навіть вилучення документів

У Польщі правила дорожнього руху встановлюють не лише перелік обов’язкового обладнання в автомобілі, а й чіткі обмеження щодо перевезення окремих предметів. Окрім знаку аварійної зупинки та вогнегасника, водіям варто зважати на заборону транспортування речей, які можуть становити небезпеку під час руху.

Штрафи водіїв. Фото: із відкритих джерел

Як пояснюють польські правоохоронці, до категорії потенційно небезпечних належать предмети, які у разі різкого гальмування або аварії можуть травмувати пасажирів чи інших учасників дорожнього руху. Йдеться, зокрема, про сокири, мачете, бейсбольні бити, а також інші гострі або важкі речі. При цьому не має значення, де саме вони перевозяться — у салоні автомобіля чи в багажному відділенні.

Поліція звертає особливу увагу на те, чи закріплений вантаж належним чином. Незакріплені предмети можуть стати підставою для штрафу, а в окремих випадках – навіть для тимчасового вилучення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Окремо правилами заборонено розміщувати пакети або коробки на передньому пасажирському сидінні, якщо вони перекривають бічне скло та обмежують огляд водієві. За таке порушення передбачений штраф у розмірі 500 злотих. Аналогічна відповідальність загрожує й у разі перевезення вантажу, який порушує стійкість автомобіля або виступає за його габарити.

Крім того, у Польщі діють окремі норми щодо транспортування пального та різних видів відходів, які регулюються спеціальними правилами безпеки. Водіям рекомендують перед поїздкою перевіряти, чи не створюють перевезені речі загрози для них самих і для інших учасників дорожнього руху.

Читайте також на порталі "Коментарі" — підземні паркінги стали невід’ємною частиною великих ТЦ та сучасних житлових комплексів, часто пропонуючи місце для авто в комплекті з квартирою або на продаж окремо. Проте експерти застерігають: зручність не завжди означає безпеку для автомобіля. Найсерйозніша загроза для машин у підземних паркінгах – затоплення.



