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Одна помилка перед відпусткою - і ремонт на десятки тисяч: що водії забувають перевірити перед дорогою

Експерти назвали перелік обов'язкових перевірок автомобіля, які допоможуть уникнути поломок, аварій і дорогого ремонту під час літньої подорожі

8 липня 2026, 16:44
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Кравцев Сергей

Літній сезон відпусток традиційно супроводжується тисячами автомобільних подорожей, однак навіть незначна несправність може перетворити довгоочікуваний відпочинок на дорогий ремонт посеред траси. Саме тому фахівці рекомендують перед виїздом провести комплексну перевірку автомобіля, щоб мінімізувати ризики в дорозі.

Одна помилка перед відпусткою - і ремонт на десятки тисяч: що водії забувають перевірити перед дорогою

Автомобілі. Фото: з відкритих джерел

Насамперед варто переконатися у належному рівні всіх технічних рідин. Йдеться про моторну оливу, охолоджувальну та гальмівну рідину. Також рекомендують долити склоомивач, адже влітку через пил і комах лобове скло забруднюється значно швидше.

Особливу увагу слід приділити гальмівній системі. Будь-які сторонні шуми, вібрація або зміни в роботі педалі можуть свідчити про несправність, яку необхідно усунути ще до початку подорожі.

Не менш важливим є стан шин. Перед далекою поїздкою потрібно перевірити тиск у колесах з урахуванням додаткового навантаження, а також оглянути протектор і покришки на наявність тріщин чи інших пошкоджень. Водіям також радять переконатися, що запасне колесо, домкрат і балонний ключ перебувають у справному стані.

Окрім цього, необхідно перевірити роботу фар, покажчиків повороту, стоп-сигналів і задніх ліхтарів. Не варто забувати й про акумулятор, кондиціонер та щітки склоочисників, адже саме ці елементи часто створюють проблеми під час тривалих літніх поїздок.

Фахівці також нагадують про комплект безпеки. В автомобілі мають бути аптечка, вогнегасник і знак аварійної зупинки. Для подорожей країнами Європи знадобляться світловідбивні жилети для кожного пасажира та міжнародний страховий сертифікат "Зелена картка". Перед виїздом варто також перевірити термін дії водійського посвідчення, техпаспорта й страхового поліса.

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Джерело: https://ampercar.com/shco-pereviryty-v-avto-pered-poizdkoiu-u-vidpustku
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