Одноманітні стрілки – різні штрафи: водіїв попередили про підступну плутанину на дорогах

Українським водіям нагадали про важливий нюанс правил дорожнього руху, який нерідко спричиняє помилки навіть серед досвідчених автомобілістів. Йдеться про дві дорожні знаки з білою стрілкою на синьому тлі, які візуально дуже схожі, проте мають зовсім різне призначення.

Дорожні знаки.

Фахівці звертають увагу на знаки 4.1 "Рух прямо" та 5.5 "Дорога з одностороннім рухом". Незважаючи на подібне зображення, кожен із них встановлює для водіїв різні вимоги.

Головна відмінність полягає у формі. Знак "Рух прямо" виконаний у вигляді синього кола та відноситься до категорії приписувачів. Він не просто інформує водія, а зобов'язує його продовжувати рух виключно у вказаному напрямку. Після такого знака забороняються повороти ліворуч та праворуч, якщо інше не передбачено додатковими покажчиками або організацією руху на конкретній ділянці дороги.

Зазвичай такий знак встановлюється перед перехрестями чи місцях, де необхідно виключити небезпечні маневри та впорядкувати транспортні потоки. Його дія поширюється до найближчого перехрестя або до місця, де водій може змінити напрямок руху.

Зовсім інакше працює знак "Дорога з одностороннім рухом". Він має квадратну форму і відноситься до інформаційно-вказівних знаків. Його завдання – повідомити водію, що рух цією дорогою здійснюється тільки в одному напрямку.

При цьому сам собою такий знак не забороняє повороти або інші маневри. Автомобіліст може змінити напрямок руху, якщо це дозволяють дорожня розмітка, додаткові знаки та загальна дорожня обстановка.

Експерти попереджають, що неправильне розуміння відмінностей між цими знаками здатне призвести до порушень правил та аварійних ситуацій. В одному випадку водій ризикує виконати заборонений поворот, а в іншому – помилково оцінити схему руху на вулиці з одностороннім рухом.

Саме тому автомобілістам радять звертати увагу не лише на зображення стрілки, а й на форму дорожнього знаку. Круглий знак означає обов'язкове виконання вимоги, тоді як квадратний лише інформує про організацію руху на конкретній ділянці дороги.

