Какие автомобили покупают украинцы из салона, а что везут из-за границы в 2026 году

Украинский автомобильный рынок в 2026 году фактически разделился на два больших сегмента – новые машины из автосалонов и подержанные автомобили, импортируемые из-за рубежа. За семь месяцев этого года в Украине первично зарегистрировано 176,3 тыс. легковых автомобилей. Из них 37 828 автомобилей, или 21,5%, были новыми, в то время как 138 482 авто (78,5%) составил импорт подержанных машин. Соответствующую статистику МВД предоставило по запросу портала "Комментарии".

Renault Duster - самый популярный новый автомобиль в Украине

Разница между двумя сегментами заметна не только в соотношении объемов, но и в предпочтениях покупателей. Те, кто покупает новый автомобиль, преимущественно выбирают кроссоверы с гарантией, официальным сервисом и современными силовыми установками. Вместо этого импорт подержанных машин позволяет приобрести за меньшие деньги более крупный автомобиль или премиальную модель.

Какие новые авто чаще всего покупают украинцы

1. Renault Duster – 2 174 авто (лидер украинского рынка)

2. Toyota RAV-4 Hybrid — 1 601 авто

3. Hyundai Tucson – 1 461 авто

4. Skoda Kodiaq – 1 188 авто

5. Toyota Land Cruiser Prado — 1 170 авто

6. Mazda CX-5 — 1 071 авто

7. Volkswagen Touareg — 1 067 авто

8. Toyota Yaris Cross – 708 авто

9. Nissan Qashqai — 679 авто

10. Skoda Karoq — 663 авто

Топ-10 подержанных авто, ввезенных из-за границы в 2026 году

1. Audi Q5 — 4 459 авто

2. Skoda Octavia — 4 051 авто

3. Volkswagen Tiguan – 3 888 авто

4. Nissan Rogue – 3 422 авто

5. Volkswagen Golf — 3 278 авто

6. Volkswagen Passat – 2 835 авто

7. Ford Escape — 2 762 авто

8. Mazda CX-5 — 2 412 авто

9. Audi A4 — 1 994 авто

10. Nissan Leaf — 1 928 авто

Единственной моделью, попавшей в оба топ-10, стала Mazda CX-5. Это может свидетельствовать о стабильном спросе на модель как среди покупателей новых машин, так и среди ищущих автомобиль с пробегом.

В то же время, рейтинг показывает еще одну важную особенность: Audi не представлена среди лидеров новых авто, но сразу две ее модели Q5 и A4 входят в десятку самых популярных импортируемых подержанных машин. Премиальный бренд таким образом становится более доступным покупателям через вторичный рынок.

Кроме того, если среди новых авто в первой десятке нет ни одного классического седана или хэтчбека (100% кроссоверов и внедорожников), то на вторичном рынке легковушки C/D-классов (Octavia, Golf, Passat, Audi A4) удерживают почти половину рейтинга.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украину ввезли первый водородный автомобиль в 2026 году.