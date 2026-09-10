Какие автомобили покупают украинцы из салона, а что везут из-за границы в 2026 году

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинский автомобильный рынок в 2026 году фактически разделился на два больших сегмента – новые машины из автосалонов и подержанные автомобили, импортируемые из-за рубежа. За семь месяцев этого года в Украине первично зарегистрировано 176,3 тыс. легковых автомобилей. Из них 37 828 автомобилей, или 21,5%, были новыми, в то время как 138 482 авто (78,5%) составил импорт подержанных машин. Соответствующую статистику МВД предоставило по запросу портала "Комментарии".
Renault Duster - самый популярный новый автомобиль в Украине
Разница между двумя сегментами заметна не только в соотношении объемов, но и в предпочтениях покупателей. Те, кто покупает новый автомобиль, преимущественно выбирают кроссоверы с гарантией, официальным сервисом и современными силовыми установками. Вместо этого импорт подержанных машин позволяет приобрести за меньшие деньги более крупный автомобиль или премиальную модель.
Единственной моделью, попавшей в оба топ-10, стала Mazda CX-5. Это может свидетельствовать о стабильном спросе на модель как среди покупателей новых машин, так и среди ищущих автомобиль с пробегом.
В то же время, рейтинг показывает еще одну важную особенность: Audi не представлена среди лидеров новых авто, но сразу две ее модели Q5 и A4 входят в десятку самых популярных импортируемых подержанных машин. Премиальный бренд таким образом становится более доступным покупателям через вторичный рынок.
Кроме того, если среди новых авто в первой десятке нет ни одного классического седана или хэтчбека (100% кроссоверов и внедорожников), то на вторичном рынке легковушки C/D-классов (Octavia, Golf, Passat, Audi A4) удерживают почти половину рейтинга.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украину ввезли первый водородный автомобиль в 2026 году.