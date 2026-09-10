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Какие автомобили покупают украинцы из салона, а что везут из-за границы в 2026 году

МВД назвало самые популярные новые и б/у авто в Украине за 7 месяцев 2026 года. Какие модели покупают в салонах и везут из-за границы.

10 сентября 2026, 20:45
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Slava Kot

Украинский автомобильный рынок в 2026 году фактически разделился на два больших сегмента – новые машины из автосалонов и подержанные автомобили, импортируемые из-за рубежа. За семь месяцев этого года в Украине первично зарегистрировано 176,3 тыс. легковых автомобилей. Из них 37 828 автомобилей, или 21,5%, были новыми, в то время как 138 482 авто (78,5%) составил импорт подержанных машин. Соответствующую статистику МВД предоставило по запросу портала "Комментарии".

Какие автомобили покупают украинцы из салона, а что везут из-за границы в 2026 году

Renault Duster - самый популярный новый автомобиль в Украине

Разница между двумя сегментами заметна не только в соотношении объемов, но и в предпочтениях покупателей. Те, кто покупает новый автомобиль, преимущественно выбирают кроссоверы с гарантией, официальным сервисом и современными силовыми установками. Вместо этого импорт подержанных машин позволяет приобрести за меньшие деньги более крупный автомобиль или премиальную модель.

Какие новые авто чаще всего покупают украинцы

  • 1. Renault Duster – 2 174 авто (лидер украинского рынка)
  • 2. Toyota RAV-4 Hybrid — 1 601 авто
  • 3. Hyundai Tucson – 1 461 авто
  • 4. Skoda Kodiaq – 1 188 авто
  • 5. Toyota Land Cruiser Prado — 1 170 авто
  • 6. Mazda CX-5 — 1 071 авто
  • 7. Volkswagen Touareg — 1 067 авто
  • 8. Toyota Yaris Cross – 708 авто
  • 9. Nissan Qashqai — 679 авто
  • 10. Skoda Karoq — 663 авто

Топ-10 подержанных авто, ввезенных из-за границы в 2026 году

  • 1. Audi Q5 — 4 459 авто
  • 2. Skoda Octavia — 4 051 авто
  • 3. Volkswagen Tiguan – 3 888 авто
  • 4. Nissan Rogue – 3 422 авто
  • 5. Volkswagen Golf — 3 278 авто
  • 6. Volkswagen Passat – 2 835 авто
  • 7. Ford Escape — 2 762 авто
  • 8. Mazda CX-5 — 2 412 авто
  • 9. Audi A4 — 1 994 авто
  • 10. Nissan Leaf — 1 928 авто

Единственной моделью, попавшей в оба топ-10, стала Mazda CX-5. Это может свидетельствовать о стабильном спросе на модель как среди покупателей новых машин, так и среди ищущих автомобиль с пробегом.

В то же время, рейтинг показывает еще одну важную особенность: Audi не представлена среди лидеров новых авто, но сразу две ее модели Q5 и A4 входят в десятку самых популярных импортируемых подержанных машин. Премиальный бренд таким образом становится более доступным покупателям через вторичный рынок.

Кроме того, если среди новых авто в первой десятке нет ни одного классического седана или хэтчбека (100% кроссоверов и внедорожников), то на вторичном рынке легковушки C/D-классов (Octavia, Golf, Passat, Audi A4) удерживают почти половину рейтинга.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украину ввезли первый водородный автомобиль в 2026 году.



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