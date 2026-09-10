Які автомобілі купують українці з салону, а що везуть з-за кордону у 2026 році

Український автомобільний ринок у 2026 році фактично розділився на два великі сегменти — нові машини з автосалонів та вживані автомобілі, які імпортують з-за кордону. За сім місяців цього року в Україні первинно зареєстрували 176,3 тис. легковиків. Із них 37 828 автомобілів, або 21,5%, були новими, тоді як 138 482 авто (78,5%) становив імпорт вживаних машин. Відповідну статистику МВС надало на запит порталу "Коментарі".

Renault Duster - найпопулярніше нове авто в Україні

Різниця між двома сегментами помітна не лише у співвідношенні обсягів, а й у вподобаннях покупців. Ті, хто купує нове авто, переважно обирають кросовери з гарантією, офіційним сервісом та сучасними силовими установками. Натомість імпорт вживаних машин дозволяє придбати за менші гроші більший автомобіль або преміальну модель.

Які нові авто найчастіше купують українці

1. Renault Duster — 2 174 авто (лідер українського ринку)

2. Toyota RAV-4 Hybrid — 1 601 авто

3. Hyundai Tucson — 1 461 авто

4. Skoda Kodiaq — 1 188 авто

5. Toyota Land Cruiser Prado — 1 170 авто

6. Mazda CX-5 — 1 071 авто

7. Volkswagen Touareg — 1 067 авто

8. Toyota Yaris Cross — 708 авто

9. Nissan Qashqai — 679 авто

10. Skoda Karoq — 663 авто

Топ-10 вживаних авто, ввезених з-за кордону у 2026 році

1. Audi Q5 — 4 459 авто

2. Skoda Octavia — 4 051 авто

3. Volkswagen Tiguan — 3 888 авто

4. Nissan Rogue — 3 422 авто

5. Volkswagen Golf — 3 278 авто

6. Volkswagen Passat — 2 835 авто

7. Ford Escape — 2 762 авто

8. Mazda CX-5 — 2 412 авто

9. Audi A4 — 1 994 авто

10. Nissan Leaf — 1 928 авто

Єдиною моделлю, яка потрапила до обох топ-10, стала Mazda CX-5. Це може свідчити про стабільний попит на модель як серед покупців нових машин, так і серед тих, хто шукає автомобіль із пробігом.

Водночас рейтинг показує ще одну важливу особливість: Audi не представлена серед лідерів нових авто, але одразу дві її моделі Q5 та A4 входять до десятки найпопулярніших імпортованих вживаних машин. Преміальний бренд таким чином стає доступнішим для покупців через вторинний ринок.

Крім того, якщо серед нових авто в першій десятці немає жодного класичного седана чи хетчбека (100% кросовери та позашляховики), то на вторинному ринку легковики C/D-класів (Octavia, Golf, Passat, Audi A4) утримують майже половину рейтингу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Україну ввезли перший водневий автомобіль у 2026 році.