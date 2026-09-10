Які автомобілі купують українці з салону, а що везуть з-за кордону у 2026 році

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Slava Kot
Український автомобільний ринок у 2026 році фактично розділився на два великі сегменти — нові машини з автосалонів та вживані автомобілі, які імпортують з-за кордону. За сім місяців цього року в Україні первинно зареєстрували 176,3 тис. легковиків. Із них 37 828 автомобілів, або 21,5%, були новими, тоді як 138 482 авто (78,5%) становив імпорт вживаних машин. Відповідну статистику МВС надало на запит порталу "Коментарі".
Renault Duster - найпопулярніше нове авто в Україні
Різниця між двома сегментами помітна не лише у співвідношенні обсягів, а й у вподобаннях покупців. Ті, хто купує нове авто, переважно обирають кросовери з гарантією, офіційним сервісом та сучасними силовими установками. Натомість імпорт вживаних машин дозволяє придбати за менші гроші більший автомобіль або преміальну модель.
Єдиною моделлю, яка потрапила до обох топ-10, стала Mazda CX-5. Це може свідчити про стабільний попит на модель як серед покупців нових машин, так і серед тих, хто шукає автомобіль із пробігом.
Водночас рейтинг показує ще одну важливу особливість: Audi не представлена серед лідерів нових авто, але одразу дві її моделі Q5 та A4 входять до десятки найпопулярніших імпортованих вживаних машин. Преміальний бренд таким чином стає доступнішим для покупців через вторинний ринок.
Крім того, якщо серед нових авто в першій десятці немає жодного класичного седана чи хетчбека (100% кросовери та позашляховики), то на вторинному ринку легковики C/D-класів (Octavia, Golf, Passat, Audi A4) утримують майже половину рейтингу.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Україну ввезли перший водневий автомобіль у 2026 році.