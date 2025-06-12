Не навредите своему авто: как правильно пользоваться летом мойкой самообслуживания

В крупных городах появляется все больше моек самообслуживания. Есть сразу ряд факторов, почему водители не ленятся лично мыть свой автомобиль. Среди основных из них: доступность, скорость и возможность неплохо сэкономить. Но даже в таком, как кажется на первый взгляд пустяковом деле, до сих пор идут споры, что же первым наносить на авто – активную пену или воду.

Мойка авто летом. Фото: из открытых источников

На большинстве моек доступны разные режимы: вода под давлением, шампунь, активная пена, воск и ополаскивание осмосной водой. Именно первый шаг часто вызывает сомнения.

Если автомобиль не сильно грязный, когда в основном была езда по городу и в это время не было осадков – правильнее будет начинать мойку сразу с нанесения активной пены. Ее следует распределять равномерно, начиная с крыши и спускаясь вниз. Эксперт советует дать пене минуту времени, чтобы она размягчила загрязнения. Такой метод не только эффективен, но и безопасен для лакокрасочного покрытия.

Однако в жаркую погоду ситуация меняется. Когда кузов нагревается под солнцем, пена может высыхать слишком быстро, не успевая сработать, как нужно. Это снижает качество очистки и может оставить следы на авто. В таких случаях стоит сперва охладить кузов струей холодной воды.

А вот, если авто сильно загрязнено, когда вы хорошенько ездили по бездорожью – начинайте процесс мытья лучше с воды с шампунем. Это поможет снять основной слой грязи. Далее – пена, а после нее можно осторожно протереть кузов мягкой губкой или варежкой.

Завершающий этап – нанесение воска (если есть такая функция) и обязательное ополаскивание очищенной водой. Это поможет избежать разводов и сохранить блеск надолго.

Универсального рецепта нет, но соблюдение базовых рекомендаций поможет не только достичь лучшего результата, но и сохранить авто чистым и ухоженным.

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