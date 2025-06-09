Никогда не оставляйте в авто эти вещи летом

С приходом летней жары в Украине, когда в большинстве областей температура превышает 30°C, автоэксперты напоминают водителям: ряд привычных предметов в салоне автомобиля могут стать настоящей угрозой.

Автомобили. Фото: из открытых источников

На первом месте в рейтинге вещей, которые не стоит оставлять надолго в салоне авто летом – аэрозольные баллончики.

Дезодоранты, лак для волос или очистители стекол при высокой температуре становятся "бомбами замедленного действия". Повышенное давление внутри баллона может привести к взрыву, повреждению салона или воспламенению.

На втором месте газированные напитки. Банки с колой или энергетиками могут буквально "взорваться". При нагревании газ расширяется, и банка может сработать, как "граната" — со всеми последствиями в виде липкой жидкости и пластиковых осколков.

На третьем месте – смартфоны и другая электроника. Гаджеты очень чувствительны к температуре. Аккумуляторы и процессоры перегреваются, что не только выводит технику из строя, но и может вызвать короткое замыкание или возгорание.

На четвертом месте – вейпы и электронные сигареты. Все дело в том, что дитиевые аккумуляторы могут принести много беды в жару. Они могут протечь, взорваться или стать источником пожара. Занесите эти устройства домой или заберите с собой, уходя из автомобиля.

На пятом месте медикаменты. Многие лекарства, в частности антибиотики, нуждаются в хранении в прохладном месте. При температуре более +25°C их химическая формула может измениться. Это сделает лекарства неэффективными, а иногда – вредными для здоровья.

Поврежденное авто, сломанная техника, взрыв в салоне или потеря здоровья – все это последствия банальной невнимательности. Многие водители не осознают, насколько опасным может быть перегретый салон. Поэтому, прежде, чем оставить авто, хорошенько осмотрите салон.

Читайте также на портале "Комментарии" — стоит ли выключать двигатель, чтобы экономить топливо: главный секрет раскрыт.



