Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Назван самый худший цвет для автомобиля: водители часто сожалеют об этом выборе
Назван самый худший цвет для автомобиля: водители часто сожалеют об этом выборе

Черный автомобиль смотрится эффектно, но скорее стареет.

26 марта 2026, 07:30
Slava Kot

Несмотря на популярность среди автомобилистов, черный цвет считается одним из наименее практичных для автомобиля. Как оказалось, хоть такой выбор выглядит эффектно, он требует гораздо большего ухода и быстрее теряет "новый" вид.

Черный цвет самый плохой для авто. Фото из открытых источников

Согласно исследованию химического концерна BASF, самым популярным цветом новых автомобилей в мире остается белый. В 2025 году примерно 33% машин сходят с конвейера именно такого цвета. Черный цвет занимает второе место с долей около 23%, однако именно он создает больше всего проблем для владельцев авто.

Причина состоит в особенностях лакокрасочного покрытия автомобиля. Кузов имеет несколько слоев краски: базовый цветной слой и защитное прозрачное покрытие толщиной примерно 30-40 микронов. Именно этот верхний слой предохраняет автомобиль от внешних факторов, но на нем легко появляются микроскопические царапины.

На темных поверхностях, особенно черных или темно-синих, эти царапины заметны гораздо сильнее. После нескольких посещений автомойки на кузове могут появиться тысячи мелких следов, под прямым солнечным светом они выглядят как "сетка" или мелкие трещины.

Еще одна проблема черного цвета, это сильный нагрев. Черные автомобили под солнцем могут нагреваться на 10-15 градусов больше светлых моделей. Это ускоряет износ лака и увеличивает нагрузку на систему кондиционирования.

Кроме того, на черном кузове гораздо заметнее пыль, пятна воды и дорожная грязь. Именно поэтому, несмотря на стильный вид, черный цвет называют самым плохим цветом для авто.

