Назван лучший автомобиль 2020 года

Популярный автомобильный журнал Top Gear определил лучший автомобиль 2020 года. Им оказался внедорожник Land Rover Defender.

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В Top Gear отметили практичность и выносливость автомобиля, подчеркнув, что этот внедорожник является лучшим, который экспертам журнала приходилось когда-либо тестировать.

Автомобиль также удостоился еще одного престижного титула — "Неудержимая сила". Для того, чтобы показать, на что способен Land Rover Defender, организаторы конкурса подвесили друг за другом три авто за буксировочные кольца. Автомобили выдержали нагрузки и доказали прочность алюминиевой платформы D7x.

К слову, с момента выпуска Land Rover Defender удостаивался более 30 престижных наград, в том числе и от Top Gear, Motor Trend, Autocar и Parker's.

Презентация нового Land Rover Defender состоялась осенью прошлого года. В новой комплектации автомобиль может похвастаться максимальной грузоподъемностью — до 900 кг, допустимой статическая нагрузкой на крышу — до 300 кг, тяговым усилением — 3720 кг. По мнению экспертов, с такими характеристиками новый Defender — это лучший вариант 4x4 для сухопутных путешествий.

Ранее "Комментарии" сообщали, сколько зарабатывают мировые автопроизводители. В рейтинге лидируют Toyota и Volkswagen – 533,6 тысяч и 523 тысячи долларов за одну минуту. Третье место занял Daimler (это материнская компания Mercedes-Benz) со значительным отрывом. Денежный оборот этой компании достигает 359,9 тысяч за одну минуту. В рейтинге также можно увидеть Nissan – 183, 2 тысячи долларов в минуту, Hyundai – 172,1 тысячи долларов и Peugeot – 159 тысяч в минуту.





















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