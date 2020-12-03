Свыше 500 тысяч долларов за одну минуту: кто возглавил рейтинг мировых автопроизводителей

Стало известно, сколько зарабатывают мировые автопроизводители. И цифра действительно оказалась внушающей – свыше 500 тысяч долларов за одну минуту. Как вам такие цифры?

Автомобиль. Фото: unsplash. Ravis Razgals

Об этом сообщается в рейтинге лидеров по темпам продаж автомобилей, который был составлен MoneyShake. Они использовали данные за прошлый год.

Посмотрев этот рейтинг, можно увидеть, что лидируют Toyota и Volkswagen – 533,6 тысяч и 523 тысячи долларов за одну минуту. Третье место занял автопроизводитель Daimler (это материнская компания Mercedes-Benz) со значительным отрывом. Денежный оборот этой компании достигает 359,9 тысяч за одну минуту.

В рейтинге также можно увидеть Nissan – 183, 2 тысячи долларов в минуту, Hyundai – 172,1 тысячи долларов и Peugeot – 159 тысяч в минуту.





ТОП-12 автопроизводителей по выручке:

Toyota – $533,6 тысяч

Volkswagen – $523,6 тысяч

Daimler – $359,9 тысяч

Ford – $285,тысяч

Honda – $270 тысяч

General Motors – $261 тысяч

SAIC – $230,4 тысяч

FCA – $230,4 тысяч

BMW – $221,8 тысяч

Nissan – $183,2 тысяч

Hyundai – $172,1 тысяч

Peugeot – $159 тысяч

Ранее издание "Комментарии" сообщало, у мужчины конфисковали машину через полминуты после ее покупки: что пошло не так. Машину забрал полицейский патруль, потому что счастливый британец так разволновался при покупке, что едва сев за руль, врезался в припаркованную полицейскую машину. Сотрудникам полиции пришлось остановить нарушителя. И когда они проверяли документы, то выяснили, что обладатель новенького Renault Megane забыл купить страховку. Именно по этой причине полиция конфисковала автомобиль. Журналисты назвали этот курьезный случай самым коротким владением новым автомобилем в истории.





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