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На скорости ветра: как заставить автомобиль ехать быстрее

Пять советов, которые помогут водителям ускорить свои автомобили

сегодня, 12:52
Автор:

Павел Зинченко
Ты относишься к той категории водителей, которые любят быструю езду? Тебе хочется, чтобы скоростные возможности твоего автомобиля всегда были на высоте? Что ж, это на самом деле не очень сложно устроить. Что для этого нужно сделать, мы с радостью тебе расскажем.
Оптимизация работы двигателя
Чтобы оптимизировать работу мотора, специалисты тюнинг-ателье используют чип-тюнинг. Данная технология позволяет перепрограммировать двигатель и получить максимальную производительность. 
Увеличение сцепления с дорогой
После того как мотор настроен, следует позаботиться о том, чтобы автомобиль не вылетел с дороги. Чтобы этого не произошло, используйте комплекты улучшенной резины. Также автомобили оборудуют различными обвесами и спойлерами. Они более эффективно прижимают автомобили к земле.
Использование качественного топлива и масла
Если хотите, чтобы мотор работал хорошо, а чип-тюнинг оправдал вложенные в него деньги, нужно заправляться только качественным топливом. Лучше всего обратить внимание на марки топлива, в названии которых есть слово "премиум".
Регулярный ТО
"Прокачанный" мотор и модный спойлер можно будет выкинуть, если качество остальных деталей автомобиля находится в ужасном состоянии. Регулярное прохождение техосмотра и своевременный ремонт дадут возможность не только оптимизировать работу всех систем машины, но и значительно сэкономить на том же бензине и дорогостоящих запчастях.
Оценка безопасности
Игнорирование требований безопасности подведет тебя под монастырь. Никогда не выезжай на дорогу не пристегнутым, выпившим и если не уверен в своих силах. А лучше всего выжимать из своей машины максимум на специальных треках.
Теперь ты знаешь, как увеличить скорость твоего автомобиля. Только не перестарайся, чтобы не стать виновником дорожного происшествия. Также издание "Комментарии" расскажет, как водить машину в гололед.

На скорости ветра: как заставить автомобиль ехать быстрее

ФОТО: Autonews


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/techno/736772-jajda-skorosti-kak-zastavit-mashiny-ehat-bistree
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