Лайфгак набирает популярность: зачем водителей призывают надевать носки на автозеркала
commentss НОВОСТИ Все новости

Лайфгак набирает популярность: зачем водителей призывают надевать носки на автозеркала

Эксперты советуют простой способ защитить зеркала ото льда и предостерегают от вирусных «картофельных» мифов

11 февраля 2026, 16:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Зимнее похолодание 2026 принесло снег, гололед и минусовые температуры не только в Украину, но и в страны Европы. На фоне "янтарного" предупреждения о снеге, объявленном Метеорологической службой Великобритании (Met Office), автомобильные эксперты поделились неожиданным, но действенным лайфгаком для водителей.

Лайфгак набирает популярность: зачем водителей призывают надевать носки на автозеркала

Боковые зеркала в автомобиле. Фото: из открытых источников

Автоэксперт Бен Велем советует заворачивать боковые зеркала автомобиля в обычные носки накануне вечером. По его словам, это помогает предотвратить образование льда ночью и сэкономить время утром.

"Пара старых носков может сэкономить драгоценные минуты в морозные утренники. Да, соседи могут удивиться, но это действительно работает. Главное – не забудьте снять их перед поездкой", — отметил он.

Такой способ позволяет избежать использования специальных размораживателей и излишних затрат. В то же время эксперт предостерег от популярных в соцсетях методов, в частности, от натирания стекла картофелем. Несмотря на вирусную популярность у TikTok, этот "трюк" не имеет научного подтверждения и может только усугубить ситуацию.

"В результате вы получите липкую массу на лобовом стекле, которую сложнее убрать, чем сам иней", – объяснил Велем.

Другие специалисты советуют для борьбы с конденсатом в салоне использовать раствор белого уксуса, который помогает уменьшить запотевание и предотвратить его повторное появление.

Читайте на портале "Комментарии" — водители в Великобритании рискуют получить штраф до 1000 фунтов стерлингов за, казалось бы, невинную привычку – короткое мигание фарами. Эксперты по безопасности дорожного движения предупреждают: такое использование световых сигналов противоречит действующим Правилам дорожного движения и может иметь серьезные юридические последствия.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/cars/2152749/expert-suggests-winter-driving-hack
