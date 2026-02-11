Лайфгак набирає популярності: навіщо водіїв закликають надягати шкарпетки на автодзеркала

Зимове похолодання 2026 року принесло сніг, ожеледь і мінусові температури не лише в Україну, а й до країн Європи. На тлі "бурштинового" попередження про сніг, оголошеного Метеорологічною службою Великої Британії (Met Office), автомобільні експерти поділилися несподіваним, але дієвим лайфгаком для водіїв.

Бічні дзеркала в автомобілі. Фото: з відкритих джерел

Автоексперт Бен Велем радить загортати бокові дзеркала автомобіля у звичайні шкарпетки напередодні ввечері. За його словами, це допомагає запобігти утворенню льоду вночі та зекономити час зранку.

"Пара старих шкарпеток може заощадити дорогоцінні хвилини в морозні ранки. Так, сусіди можуть здивуватися, але це справді працює. Головне — не забудьте зняти їх перед поїздкою", — зазначив він.

Такий спосіб дозволяє уникнути використання спеціальних розморожувачів і зайвих витрат. Водночас експерт застеріг від популярних у соцмережах методів, зокрема від натирання скла картоплею. Попри вірусну популярність у TikTok, цей "трюк" не має наукового підтвердження і може лише погіршити ситуацію.

"У результаті ви отримаєте липку масу на лобовому склі, яку складніше прибрати, ніж сам іній", — пояснив Велем.

Інші фахівці радять для боротьби з конденсатом у салоні використовувати розчин білого оцту, який допомагає зменшити запотівання та запобігти його повторній появі.

