Лайфгак набирає популярності: навіщо водіїв закликають надягати шкарпетки на автодзеркала

Кравцев Сергей
Зимове похолодання 2026 року принесло сніг, ожеледь і мінусові температури не лише в Україну, а й до країн Європи. На тлі "бурштинового" попередження про сніг, оголошеного Метеорологічною службою Великої Британії (Met Office), автомобільні експерти поділилися несподіваним, але дієвим лайфгаком для водіїв.
Бічні дзеркала в автомобілі. Фото: з відкритих джерел
Автоексперт Бен Велем радить загортати бокові дзеркала автомобіля у звичайні шкарпетки напередодні ввечері. За його словами, це допомагає запобігти утворенню льоду вночі та зекономити час зранку.
Такий спосіб дозволяє уникнути використання спеціальних розморожувачів і зайвих витрат. Водночас експерт застеріг від популярних у соцмережах методів, зокрема від натирання скла картоплею. Попри вірусну популярність у TikTok, цей "трюк" не має наукового підтвердження і може лише погіршити ситуацію.
Інші фахівці радять для боротьби з конденсатом у салоні використовувати розчин білого оцту, який допомагає зменшити запотівання та запобігти його повторній появі.
