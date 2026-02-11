logo_ukra

Лайфгак набирає популярності: навіщо водіїв закликають надягати шкарпетки на автодзеркала
commentss НОВИНИ Всі новини

Лайфгак набирає популярності: навіщо водіїв закликають надягати шкарпетки на автодзеркала

Експерти радять простий спосіб захистити дзеркала від льоду та застерігають від вірусних «картопляних» міфів

11 лютого 2026, 16:28
Автор:
Кравцев Сергей

Зимове похолодання 2026 року принесло сніг, ожеледь і мінусові температури не лише в Україну, а й до країн Європи. На тлі "бурштинового" попередження про сніг, оголошеного Метеорологічною службою Великої Британії (Met Office), автомобільні експерти поділилися несподіваним, але дієвим лайфгаком для водіїв.

Лайфгак набирає популярності: навіщо водіїв закликають надягати шкарпетки на автодзеркала

Автоексперт Бен Велем радить загортати бокові дзеркала автомобіля у звичайні шкарпетки напередодні ввечері. За його словами, це допомагає запобігти утворенню льоду вночі та зекономити час зранку. 

"Пара старих шкарпеток може заощадити дорогоцінні хвилини в морозні ранки. Так, сусіди можуть здивуватися, але це справді працює. Головне — не забудьте зняти їх перед поїздкою", — зазначив він.

Такий спосіб дозволяє уникнути використання спеціальних розморожувачів і зайвих витрат. Водночас експерт застеріг від популярних у соцмережах методів, зокрема від натирання скла картоплею. Попри вірусну популярність у TikTok, цей "трюк" не має наукового підтвердження і може лише погіршити ситуацію.

"У результаті ви отримаєте липку масу на лобовому склі, яку складніше прибрати, ніж сам іній", — пояснив Велем.

Інші фахівці радять для боротьби з конденсатом у салоні використовувати розчин білого оцту, який допомагає зменшити запотівання та запобігти його повторній появі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — водії у Великій Британії ризикують отримати штраф до 1000 фунтів стерлінгів за, здавалося б, безневинну звичку – коротке мигання фарами. Експерти з безпеки дорожнього руху попереджають: таке використання світлових сигналів суперечить чинним Правилам дорожнього руху та може мати серйозні юридичні наслідки.




Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/cars/2152749/expert-suggests-winter-driving-hack
