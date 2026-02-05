logo_ukra

Водіям потрібно бути обережними з фарами: за що можете заплатити 58 000 грн

Звичний жест фарами у Великій Британії можуть розцінити як порушення ПДР і навіть перешкоджання роботі поліції

5 лютого 2026, 16:22
Водії у Великій Британії ризикують отримати штраф до 1000 фунтів стерлінгів за, здавалося б, безневинну звичку – коротке мигання фарами. Експерти з безпеки дорожнього руху попереджають: таке використання світлових сигналів суперечить чинним Правилам дорожнього руху та може мати серйозні юридичні наслідки.

Водіям потрібно бути обережними з фарами: за що можете заплатити 58 000 грн

Фара авто. Фото: із відкритих джерел

Фахівці зазначають, що багато кермувальників використовують мигання фар як жест подяки, сигнал ввічливості або спосіб попередити інших учасників руху про камери контролю швидкості чи поліцейські пости. Однак британські ПДР дозволяють застосовувати світлові сигнали виключно для того, щоб позначити власну присутність на дорозі, а не для "спілкування" з іншими водіями.

Експерти наголошують, що такі сигнали можуть бути неправильно витлумачені та створювати небезпечні ситуації, особливо в умовах інтенсивного руху. Більше того, спроба попередити інших про засоби контролю швидкості може бути кваліфікована як перешкоджання роботі поліції. За таке порушення законодавство передбачає штраф у розмірі до £1000.

Окрему увагу спеціалісти звертають на проблему засліплення водіїв надто яскравими або неправильно відрегульованими фарами. За даними автомобільної організації RAC, 61% опитаних британських водіїв зізналися, що протягом останнього року частіше стикалися з ситуаціями, коли світло зустрічного транспорту відволікало або тимчасово позбавляло видимості.

Експерти радять регулярно перевіряти налаштування фар і відповідально користуватися світловими сигналами, аби зменшити ризики та підвищити безпеку на дорогах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — зима б’є по авто без жалю: які приховані ризики несе мороз для машини.



Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/cars/2165015/driving-fine-rule-headlight-flash
