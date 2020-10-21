Land Rover Defender назван лучшим внедорожником 2021 года

Компания MotorTrend назвала новый Land Rover Defender лучшим внедорожником 2021 года. Недавно разработанный Defender вернулся на американский рынок после того, как модель не продавалась здесь более 20 лет. Об этом пишет CNN.



Как и Jeep Wrangler или Ford Bronco, Defender сконструирован для использования на серьезном бездорожье. Правда, его чаще покупают для передвижения по городу. Когда автомобиль впервые представили на Франкфуртском автосалоне в Германии в 2019 году, Land Rover заявлял, что внедорожник прошел более серьезные испытания по бездорожью, чем те, которые проводились ранее.

Land Rover Defender был разработан в 1980-х годах, а его прототипом была оригинальная модель Land Rover, которая выпускалась с 1948 года. Автомобиль выпускался до 2016 года. В США он в последний раз продавался в 1997 году.

Новый Defender имеет современный дизайн, стиль которого напоминает классические квадратные очертания Land Rover. В настоящее время он доступен в четырехдверной версии Defender 110 со стартовой ценой около 50 тыс. долл. Двухдверный Defender 90 будет доступен в начале следующего года по цене от 46 тыс. долл.

Кроме Land Rover Defender на премию претендовали еще пять внедорожников: Cadillac Escalade, Genesis GV80, Kia Seltos, Nissan Rogue и Toyota Venza. Они оценивались по шести критериям: безопасность, эффективность, ценность, продвижение в дизайне, инженерное совершенство и выполнение намеченной функции.

Напомним, "Комментарии" писали о топ-5 самых неубиваемых внедорожников.

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