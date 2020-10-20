Автомобили, которые выдержат многое: топ-5 самых неубиваемых внедорожников

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Павел Зинченко
Внедорожники весьма популярны по всему миру. Это касается и Украины, ведь по нашим дорогам далеко не каждый автомобиль проедет. Поэтому сегодня мы решили рассказать тебе о пяти самых крепких внедорожниках, которые прошли испытание временем. Поможет нам в этом Апостроф.
Самые мощные б / у внедорожники
Тoyota Land Cruiser 100
Это достаточно дорогая машина, а цена зависит от комплектации. Стоимость автомобиля считается оправданной благодаря надежности моторов.
Nissan Patrol Y62
Предназначен специально для труднопроходимой местности. Интересный факт — долгое время использовался бойцами миротворческих сил ООН. Это многое говорит о его качестве.
Mitsubishi Pajero II
При покупке автомобиля есть разные варианты выбора кузова, мотора и коробки передач. Он завоевал множество наград, что уже само говорит о надежности авто.
Toyota 4Runner II
Материал внедорожника успешно противостоит коррозии. Он имеет просторный салон. Авто доступно по цене в своем сегменте.
Land Rover Defender 110
Этот автомобиль имеет долговечный двигатель и не поддается коррозии. Каких-либо больших особенностей он не имеет, но все же занимает достойное место в рейтинге.
Возможности этих внедорожников действительно впечатляют. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти способах снизить расходы топлива.
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