10 авто, которые очень сложно угнать - эксперты (Фото)

Союз страховщиков опубликовал рейтинг машин, которые труднее взломать и украсть. Список составлялся на основе испытаний по специальной методике.

Эксперты назвали 10 машин которые сложнее всего угнать. Фото: carvin-info.com

Эксперты протестировали двери, багажник, капот, замок рулевого управления, окна, сигнализацию, возможность подделки ключа от машины. Максимальный балл, который могла получить каждая из машин, составил тысячу. Самая высокая оценка в рейтинге — 633 балла.

Итак, перейдем непосредственно к списку.

10 место — Mitsubishi Outlander — 392 балла.





9 место — Hyundai Accent — 440 баллов.





8 место — Hyundai Tucson — 495 баллов.





7 место — Volkswagen Polo — 530 баллов.





6 место — Lexus LX — 585 баллов.





5 место — Skoda Kodiaq — 587 баллов.





4 место — Mazda CX-5 — 600 баллов.





3 место — Infiniti QX50 — 617 баллов.





2 место — Mazda 6 — 626 баллов.





1 место — Mercedes-Benz GLE — 633 балла.

Напоминаем, что ранее популярный автомобильный журнал Top Gear определил лучший автомобиль 2020. Им оказался внедорожник Land Rover Defender. В Top Gear отметили практичность и выносливость автомобиля, подчеркнув, что этот внедорожник является лучшим, который экспертам журнала приходилось когда-нибудь тестировать. Автомобиль также удостоился еще одного престижного титула — "Неудержимая сила". Для того чтобы показать, на что способен Land Rover Defender, организаторы конкурса подвесили один за другим три авто за буксировочные кольца. Автомобили выдержали нагрузки и доказали прочность алюминиевой платформы D7x.

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