10 авто, которые очень сложно угнать - эксперты (Фото)

Язык
Coinspot 14.12.2020
BTC/USD
19164.42
ETH/USD
581.91
LTC/USD
80.30
НБУ 14.12.2020
USD/UAH
28.15
EUR/UAH
34.15
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Союз страховщиков опубликовал рейтинг машин, которые труднее взломать и украсть. Список составлялся на основе испытаний по специальной методике.
Эксперты назвали 10 машин которые сложнее всего угнать. Фото: carvin-info.com
Эксперты протестировали двери, багажник, капот, замок рулевого управления, окна, сигнализацию, возможность подделки ключа от машины. Максимальный балл, который могла получить каждая из машин, составил тысячу. Самая высокая оценка в рейтинге — 633 балла.
Итак, перейдем непосредственно к списку.
10 место — Mitsubishi Outlander — 392 балла.
9 место — Hyundai Accent — 440 баллов.
8 место — Hyundai Tucson — 495 баллов.
7 место — Volkswagen Polo — 530 баллов.
6 место — Lexus LX — 585 баллов.
5 место — Skoda Kodiaq — 587 баллов.
4 место — Mazda CX-5 — 600 баллов.
3 место — Infiniti QX50 — 617 баллов.
2 место — Mazda 6 — 626 баллов.
1 место — Mercedes-Benz GLE — 633 балла.
Напоминаем, что ранее популярный автомобильный журнал Top Gear определил лучший автомобиль 2020. Им оказался внедорожник Land Rover Defender. В Top Gear отметили практичность и выносливость автомобиля, подчеркнув, что этот внедорожник является лучшим, который экспертам журнала приходилось когда-нибудь тестировать. Автомобиль также удостоился еще одного престижного титула — "Неудержимая сила". Для того чтобы показать, на что способен Land Rover Defender, организаторы конкурса подвесили один за другим три авто за буксировочные кольца. Автомобили выдержали нагрузки и доказали прочность алюминиевой платформы D7x.
Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, в чем кроется секрет нового мощного гибридного внедорожника Hyundai.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости