kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.12.2020

BTC/USD

23299.84

ETH/USD

581.49

LTC/USD

104.22

НБУ 24.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мужчина авто Крупные автопроизводители отзывают тысячи автомобилей в Южной Корее
commentss НОВОСТИ Все новости

Крупные автопроизводители отзывают тысячи автомобилей в Южной Корее

Автопроизводители обещают владельцам бесплатно устранить неполадки в их машинах

сегодня, 11:31
Автор:

Павел Зинченко

Автопроизводители GM Korea, BMW, Audi и две другие компании добровольно отзовут в общей сложности 210 000 автомобилей для ремонта неисправных компонентов, сообщило в четверг министерство транспорта Южной Кореи. Это последний из серии планов по отзыву автомобилей для местных и зарубежных автопроизводителей и импортеров иностранных автомобилей.

Крупные автопроизводители отзывают тысячи автомобилей в Южной Корее

ФОТО: 5 канал

Пять компаний, включая GM Korea Co., BMW Group Korea, Audi-Volkswagen Korea, Nissan Motor Co. и Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) Korea, отзывают 76 моделей на сумму 210 738 единиц, по данным Министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Проблемы включают неисправный блок управления автоматической трансмиссией в Chevrolet Lacetti GM, неисправную цепь привода ГРМ в 44 моделях BMW и неисправную систему управления распредвалом автомобилей Audi серии A6.

Компании начали предоставлять или будут предлагать услуги по ремонту и замене. По сообщению министерства транспорта, владельцы транспортных средств могут связаться или посетить специализированные ремонтные и сервисные центры для бесплатной замены деталей.

Как сообщало издание "Комментарии", определены финалисты конкурса на звание лучшего автомобиля годаДевять финалистов престижных наград North American Car, Truck и Utility of the Year были объявлены в преддверии представления имени победителя в январе. Награды NACTOY нацелены на определение самых выдающихся новых автомобилей года на основе инноваций, дизайна, безопасности, управляемости, удовлетворенности водителя и ценности. Премия была учреждена в 1994 году, и для определения финалистов была задействована комиссия из 50 независимых автомобильных журналистов из США и Канады.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20201224001000320?section=business/industry
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ