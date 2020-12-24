Крупные автопроизводители отзывают тысячи автомобилей в Южной Корее

Автопроизводители GM Korea, BMW, Audi и две другие компании добровольно отзовут в общей сложности 210 000 автомобилей для ремонта неисправных компонентов, сообщило в четверг министерство транспорта Южной Кореи. Это последний из серии планов по отзыву автомобилей для местных и зарубежных автопроизводителей и импортеров иностранных автомобилей.

ФОТО: 5 канал

Пять компаний, включая GM Korea Co., BMW Group Korea, Audi-Volkswagen Korea, Nissan Motor Co. и Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) Korea, отзывают 76 моделей на сумму 210 738 единиц, по данным Министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Проблемы включают неисправный блок управления автоматической трансмиссией в Chevrolet Lacetti GM, неисправную цепь привода ГРМ в 44 моделях BMW и неисправную систему управления распредвалом автомобилей Audi серии A6.

Компании начали предоставлять или будут предлагать услуги по ремонту и замене. По сообщению министерства транспорта, владельцы транспортных средств могут связаться или посетить специализированные ремонтные и сервисные центры для бесплатной замены деталей.

Как сообщало издание "Комментарии", определены финалисты конкурса на звание лучшего автомобиля года. Девять финалистов престижных наград North American Car, Truck и Utility of the Year были объявлены в преддверии представления имени победителя в январе. Награды NACTOY нацелены на определение самых выдающихся новых автомобилей года на основе инноваций, дизайна, безопасности, управляемости, удовлетворенности водителя и ценности. Премия была учреждена в 1994 году, и для определения финалистов была задействована комиссия из 50 независимых автомобильных журналистов из США и Канады.

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