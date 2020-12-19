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Определены финалисты конкурса на звание лучшего автомобиля года

Жюри из 50 журналистов и экспертов определит лучший автомобиль 2020 года

сегодня, 18:28
Автор:

Павел Зинченко

Девять финалистов престижных наград North American Car, Truck и Utility of the Year были объявлены в преддверии представления имени победителя в январе.

Определены финалисты конкурса на звание лучшего автомобиля года

ФОТО: Driving.ca

Награды NACTOY нацелены на определение самых выдающихся новых автомобилей года на основе инноваций, дизайна, безопасности, управляемости, удовлетворенности водителя и ценности. Премия была учреждена в 1994 году, и для определения финалистов была задействована комиссия из 50 независимых автомобильных журналистов из США и Канады.

"В этот очень сложный год эти девять автомобилей стали нашими финалистами из необычайно сильного состава из 27 полуфиналистов. Каждый из них — особенно 15 в категории ультра-конкурентоспособных внедорожников — превосходен почти во всех отношениях. Не говоря уже о необычайно сложной задаче автопроизводителей — собрать 50 членов жюри со всей Северной Америки в свои автомобили-кандидаты для тестирования и оценки до более позднего, чем обычно, крайнего срока голосования", — сказал президент NACTOY Гэри Витценбург.

Тремя финалистами в категории "Автомобиль года" стали Genesis G80, Hyundai Elantra и Nissan Sentra. Дуэт Genesis-Hyundai, конечно же, дает корейскому автопроизводителю хорошие шансы на получение этого титула. 

"Грузовик года" сузилась до нового Ford F-150, Джип Гладиатор Мохаве и Ram 1500 TRX, с продуктом FCA, имеющим шанс получить этот приз.

А среди финалистов конкурса "Коммунальная техника года" — Ford Mustang Mach-E, Genesis GV80 и Land Rover Defender. Финальное голосование за награды состоится со 2 по 4 января 2021 года, а победители будут объявлены 11 января.

Как сообщало издание "Комментарии", в Великобритании обнаружили самую большую "сарайную" коллекцию автомобилей.


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Источник: https://driving.ca/ford/f-150/auto-news/news/genesis-ford-top-finalist-list-for-north-american-car-truck-of-the-year-award
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