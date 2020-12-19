Определены финалисты конкурса на звание лучшего автомобиля года

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Павел Зинченко
Девять финалистов престижных наград North American Car, Truck и Utility
of the Year были объявлены в преддверии представления имени победителя в
январе.
ФОТО: Driving.ca
Награды NACTOY нацелены на определение самых выдающихся новых
автомобилей года на основе инноваций, дизайна, безопасности, управляемости,
удовлетворенности водителя и ценности. Премия была учреждена в 1994 году, и для
определения финалистов была задействована комиссия из 50 независимых
автомобильных журналистов из США и Канады.
Тремя финалистами в категории "Автомобиль года" стали Genesis
G80, Hyundai Elantra и Nissan Sentra. Дуэт Genesis-Hyundai, конечно же, дает
корейскому автопроизводителю хорошие шансы на получение этого титула.
"Грузовик года" сузилась до нового Ford F-150, Джип Гладиатор
Мохаве и Ram 1500 TRX, с продуктом FCA, имеющим шанс получить этот приз.
А среди финалистов конкурса "Коммунальная техника года" — Ford
Mustang Mach-E, Genesis GV80 и Land Rover Defender. Финальное голосование
за награды состоится со 2 по 4 января 2021 года, а победители будут объявлены
11 января.
Как сообщало издание "Комментарии", в Великобритании обнаружили самую большую "сарайную" коллекцию автомобилей.
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