Кондиціонер чи відчинені вікна: водіям розповіли, як реально скоротити витрату палива влітку

Літня спека змушує водіїв завжди користуватися кондиціонером, проте така звичка може помітно збільшити витрати на паливо. Автомобільні експерти розповіли, у яких випадках від кліматичної системи краще відмовитись і як просте рішення допомагає економити гроші під час поїздок.

АЗС. Фото: з відкритих джерел

За словами інструктора з водіння Дейва, робота кондиціонера створює додаткове навантаження на двигун автомобіля. В результаті транспортний засіб починає споживати більше палива, особливо при русі в міському режимі, де часто доводиться зупинятися і розганятися.

Фахівець рекомендує у теплу погоду використовувати природну вентиляцію салону. Відкриті вікна дозволяють зменшити температуру всередині автомобіля без включення енерговитратного обладнання. Такий підхід особливо ефективний під час руху на невисоких швидкостях.

Дослідження Товариства автомобільних інженерів показало, що до швидкості приблизно 72 кілометри на годину відкриті вікна справді допомагають заощаджувати пальне. Проте ситуація змінюється на трасі. При швидшому русі збільшується аеродинамічний опір, через що автомобіль починає витрачати додаткову енергію на подолання повітряних потоків.

У таких умовах фахівці радять закривати вікна та переходити на використання кондиціонера. Це дозволяє зберегти оптимальний баланс між комфортом та витратою палива.

Експерти також нагадують про інші способи знизити витрати на пальне. Одним із найефективніших вважається дотримання економічного швидкісного режиму. За оцінками транспортних фахівців, найвигіднішою є швидкість у діапазоні від 90 до 100 кілометрів на годину.

Крім того, водіям рекомендують своєчасно перемикатися на підвищені передачі, уникати різких прискорень та наскільки можна використовувати круїз-контроль під час тривалих поїздок. Всі ці заходи в комплексі дозволяють помітно скоротити витрату палива, що особливо актуально на тлі високих цін на бензин і дизельне пальне, що зберігаються.

Фахівці наголошують: навіть невеликі зміни у стилі водіння здатні дати відчутну економію протягом літнього сезону.

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