Китай решил «похоронить» империю Маска: почему миллиардер хватается за голову

Китайский производитель электромобилей BYD кардинально уменьшил цены на свои авто в Китае, усиливая конкуренцию с Tesla в Китае и далеко за его пределами. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Электромобиль BYD. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что компания снизила цену на свой самый популярный бюджетный хэтчбек Seagull на 20% — до 55 800 юаней (примерно 5 700 фунтов). Это на 75% дешевле, чем самая дешевая модель Tesla – Model 3, которая стоит 231 900 юаней.

BYD также объявила о скидках на 22 модели на китайском рынке до конца июня. Это ответ на замедление внутренних продаж и угрозу новых пошлин в ЕС и США.

Несмотря на то, что Seagull значительно меньше Model 3, его низкая цена показывает, как далеко продвинулись китайские производители в удешевлении электрокаров. Китай стал крупнейшим в мире рынком авто на электрике, а местные компании массово инвестируют в доступные модели.

В материале также говорится о том, что снижение цен показывает о жесткой конкуренции на рынке. В апреле на складах дилеров по всему Китаю накопилось рекордные 3,5 млн непроданных электромобилей – самый высокий показатель с декабря 2023 года. Замедление экономики страны тоже негативно повлияло на спрос.

Аналитики считают, что это серьезный удар для Tesla, ведь Китай – ее второй по величине рынок. Продажи Tesla, произведенных в Китае (для внутреннего рынка и Европы), в апреле снизились на 6% по сравнению с прошлым годом. В целом падение продолжается уже седьмой месяц подряд.

После объявления о снижении цен акции BYD в Гонконге снизились на 5,9%, так как инвесторы обеспокоены уменьшением доходности. Акции конкурентов Li Auto и Great Wall Motor также просели – на 3,2% и 2,7% соответственно.

Старший экономист ING Рико Луман отметил, что эта "ценовая война" говорит об обострении конкуренции в Китае и постепенной зрелости рынка электромобилей.

В Британии вырос интерес к китайским авто. По данным Auto Trader, за первые четыре месяца года более 1,4 млн просмотров на сайте пришлось на китайские бренды – это уже 5,3% рынка, по сравнению с 1,3% в прошлом году.

Читайте также на портале "Комментарии" - в Украине вырос спрос на легковушки из Китая: какие наиболее популярные модели.