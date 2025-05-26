В Украине вырос спрос на легковушки из Китая: какие наиболее популярные модели

В апреле 2025 года украинцы приобрели 1256 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 8% больше по сравнению с апрелем 2024 года. Об этом сообщает Укравтопром.

Автомобили. Фото: из открытых источников

Из этого количества: новых – 1033 ед. (22%); б/у – 223 ед. (-30%) ед. Подавляющее большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 82%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

BYD Song Plus – 179 ед.;

VOLKSWAGEN ID.Unyx – 153 ед.;

AUDI Q4 e-tron – 75 ед.;

ZEEKR 001 – 63 ед.;

ZEEKR 7X – 43 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

ZEEKR 001 – 39 ед.;

MG ZS – 19 ед.;

ZEEKR 7X – 17 ед.;

POLESTAR 2 – 11 ед.;

BUICK Envision – 10 ед.

Читайте на портале "Комментарии" — в соцсетях и СМИ начали активно обсуждаться информация о якобы новых штрафах за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки в автомобиле. При этом в полиции попытались успокоить водителей – правила и штрафы остаются неизменными. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Также издание "Комментарии" сообщало – обычно летний отпуск не ограничивается двумя-тремя днями, а требует больше времени. Поэтому, если в отпуск вы собираетесь не на авто , то нужно заранее позаботиться о подготовке к длительному простою автомобиля. Автомобильный эксперт Олег Ковальчук рассказал, как избежать неприятностей по возвращении.



