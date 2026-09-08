Киев выбирает салон, а Львов - б/у из Европы: где в Украине покупают больше всего авто

Автомобильный рынок Украины в 2026 году имеет выразительную географическую особенность: в разных регионах покупатели заметно отличаются по выбору новых и подержанных машин. За семь месяцев в Украине первоначально зарегистрировано 176,3 тыс. легковых автомобилей. Наибольший контраст наблюдается между Киевом, где значительная часть машин покупается новыми в автосалонах и западными областями, которые стали ключевыми направлениями импорта автомобилей из Европы и США. Соответствующую статистику территориальных сервисных центров МВД портал "Комментарии" получил в ответ на запрос.

Mazda CX-5

Киев остается безоговорочным лидером по общему количеству первичных регистраций – 35 026 автомобилей. Из них 16825 были новыми, а 18201 употребляемыми.

Именно Киев существенно опережает другие регионы при покупке новых автомобилей. На столицу приходится около 45% всех новых машин, зарегистрированных за семь месяцев. Среди популярных моделей были: Mazda CX-5, Renault Duster, Toyota RAV4 Hybrid, Hyundai Tucson и Audi Q5.

На втором месте по общему количеству регистраций стала Львовская область: 20 683 автомобиля. Однако структура рынка здесь кардинально иная. Новыми были только 2318 машин, тогда как 18365 — подержанные.

Таким образом, более 88% первоначальных регистраций в регионе пришлось на автомобили с пробегом. Близость границы делает Львовщину одним из главных центров ввоза и первичной регистрации машин из Европы и США. Среди популярных моделей были Audi Q5, Volkswagen Tiguan, Ford Escape и Skoda Octavia.

На третьем месте оказалась Киевская область, где за семь месяцев зарегистрировала 11 204 автомобиля, из которых 2 002 были новыми, а 9 202 – подержанными. Это рынок с преобладанием практичных семейных кроссоверов и машин среднего класса.

В Одесской области зарегистрировали 10 079 авто: 2 225 новых и 7 854 подержанных. Здесь заметен спрос на крупные американские и корейские кроссоверы, включая Hyundai Santa Fe, Tucson, Ford Escape, BMW X5 и Kia Sorento.

Днепропетровск стала главным автомобильным центром востока страны. За семь месяцев здесь зарегистрировали 9442 машины, среди которых 2603 новых и 6839 подержанных. По количеству новых автомобилей область заняла второе место в Украине после Киева.

Рейтинг регионов Украины по количеству регистраций авто

г. Киев — 35 026 авто (новые: 16 825 | б/у: 18 201)

Львовская область — 20 683 авто (новые: 2 318 | б/у: 18 365)

Киевская область — 11 204 авто (новые: 2 002 | б/у: 9 202)

Одесская область — 10 079 авто (новые: 2 225 | б/у: 7 854)

Днепропетровская область — 9 442 авто (новые: 2 603 | б/у: 6 839)

Волынская область — 8 498 авто (новые: 416 | б/у: 8 082)

Ровенская область — 8 326 авто (новые: 516 | б/у: 7 810)

Винницкая область — 8 020 авто (новые: 1 132 | б/у: 6 888)

Ивано-Франковская область — 7 933 авто (новые: 636 | б/у: 7 297)

Харьковская область — 7 134 авто (новые: 1 707 | б/у: 5 427)

Хмельницкая область — 6 293 авто (новые: 1 041 | б/у: 5 252)

Тернопольская область — 6 066 авто (новые: 439 | б/у: 5 627)

Полтавская область — 5 966 авто (новые: 1 034 | б/у: 4 932)

Черкасская область — 5 206 авто (новые: 958 | б/у: 4 248)

Житомирская область — 5 064 авто (новые: 631 | б/у: 4 433)

Закарпатская область — 4 060 авто (новые: 758 | б/у: 3 302)

Черновицкая область — 3 590 авто (новые: 332 | б/у: 3 258)

Сумская область — 3 223 авто (новые: 314 | б/у: 2 909)

Кировоградская область — 2 892 авто (новые: 557 | б/у: 2 335)

Черниговская область — 2 522 авто (новые: 396 | б/у: 2 126)

Николаевская область — 2 392 авто (новые: 487 | б/у: 1 905)

Запорожская область — 2 131 авто (новые: 399 | б/у: 1 732)

Херсонская область — 154 авто (новые: 15 | б/у: 139)

Донецкая область — 74 авто (новые: 13 | б/у: 61)

Луганская область — 0

АР Крым / Севастополь — 0

Из-за временной оккупации украинских регионов отдельные сервисные центры временно приостановили работу, а жители этих регионов регистрируют приобретенный транспорт в ТСЦ других областей Украины.

Итого в Украине за 7 месяцев 2026 года было осуществлено 176 330 первичных регистраций авто. Из них 37 828 новых автомобилей и 138 502 подержанных.