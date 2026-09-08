Киев выбирает салон, а Львов - б/у из Европы: где в Украине покупают больше всего авто

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Slava Kot
Автомобильный рынок Украины в 2026 году имеет выразительную географическую особенность: в разных регионах покупатели заметно отличаются по выбору новых и подержанных машин. За семь месяцев в Украине первоначально зарегистрировано 176,3 тыс. легковых автомобилей. Наибольший контраст наблюдается между Киевом, где значительная часть машин покупается новыми в автосалонах и западными областями, которые стали ключевыми направлениями импорта автомобилей из Европы и США. Соответствующую статистику территориальных сервисных центров МВД портал "Комментарии" получил в ответ на запрос.
Mazda CX-5
Киев остается безоговорочным лидером по общему количеству первичных регистраций – 35 026 автомобилей. Из них 16825 были новыми, а 18201 употребляемыми.
Именно Киев существенно опережает другие регионы при покупке новых автомобилей. На столицу приходится около 45% всех новых машин, зарегистрированных за семь месяцев. Среди популярных моделей были: Mazda CX-5, Renault Duster, Toyota RAV4 Hybrid, Hyundai Tucson и Audi Q5.
На втором месте по общему количеству регистраций стала Львовская область: 20 683 автомобиля. Однако структура рынка здесь кардинально иная. Новыми были только 2318 машин, тогда как 18365 — подержанные.
Таким образом, более 88% первоначальных регистраций в регионе пришлось на автомобили с пробегом. Близость границы делает Львовщину одним из главных центров ввоза и первичной регистрации машин из Европы и США. Среди популярных моделей были Audi Q5, Volkswagen Tiguan, Ford Escape и Skoda Octavia.
На третьем месте оказалась Киевская область, где за семь месяцев зарегистрировала 11 204 автомобиля, из которых 2 002 были новыми, а 9 202 – подержанными. Это рынок с преобладанием практичных семейных кроссоверов и машин среднего класса.
В Одесской области зарегистрировали 10 079 авто: 2 225 новых и 7 854 подержанных. Здесь заметен спрос на крупные американские и корейские кроссоверы, включая Hyundai Santa Fe, Tucson, Ford Escape, BMW X5 и Kia Sorento.
Днепропетровск стала главным автомобильным центром востока страны. За семь месяцев здесь зарегистрировали 9442 машины, среди которых 2603 новых и 6839 подержанных. По количеству новых автомобилей область заняла второе место в Украине после Киева.
Из-за временной оккупации украинских регионов отдельные сервисные центры временно приостановили работу, а жители этих регионов регистрируют приобретенный транспорт в ТСЦ других областей Украины.
Итого в Украине за 7 месяцев 2026 года было осуществлено 176 330 первичных регистраций авто. Из них 37 828 новых автомобилей и 138 502 подержанных.