Київ обирає салон, а Львів - б/в з Європи: де в Україні купують найбільше авто

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Slava Kot
Автомобільний ринок України у 2026 році має виразну географічну особливість: у різних регіонах покупці помітно відрізняються за вибором між новими та вживаними машинами. За сім місяців в Україні первинно зареєстрували 176,3 тис. легкових автомобілів. Найбільший контраст спостерігається між Києвом, де значна частина машин купується новими в автосалонах, та західними областями, які стали ключовими напрямками імпорту автомобілів з Європи та США. Відповідну статистику територіальних сервісних центрів МВС портал "Коментарі" отримав у відповідь на свій запит.
Mazda CX-5
Київ залишається беззаперечним лідером за загальною кількістю первинних реєстрацій — 35 026 автомобілів. З них 16 825 були новими, а 18 201 вживаними.
Саме Київ суттєво випереджає інші регіони за купівлею нових автомобілів. На столицю припадає майже 45% усіх нових машин, зареєстрованих за сім місяців. Серед популярних моделей були: Mazda CX-5, Renault Duster, Toyota RAV4 Hybrid, Hyundai Tucson та Audi Q5.
На другому місці за загальною кількістю реєстрацій стала Львівська область: 20 683 автомобілі. Однак структура ринку тут кардинально інша. Новими були лише 2 318 машин, тоді як 18 365 — вживані.
Таким чином, понад 88% первинних реєстрацій у регіоні припало на автомобілі з пробігом. Близькість до кордону робить Львівщину одним з головних центрів ввезення та первинної реєстрації машин із Європи та США. Серед популярних моделей ьули Audi Q5, Volkswagen Tiguan, Ford Escape та Skoda Octavia.
На третьому місці опинилася Київська область, де за сім місяців зареєструвала 11 204 автомобілі, з яких 2 002 були новими, а 9 202 — вживаними. Це ринок з переважанням практичних сімейних кросоверів та машин середнього класу.
В Одеській області зареєстрували 10 079 авто: 2 225 нових і 7 854 вживаних. Тут помітний попит на великі американські та корейські кросовери, зокрема Hyundai Santa Fe, Tucson, Ford Escape, BMW X5 та Kia Sorento.
Дніпропетровщина стала головним автомобільним центром сходу країни. За сім місяців тут зареєстрували 9 442 машини, серед яких 2 603 нових та 6 839 вживаних. За кількістю нових автомобілів область посіла друге місце в Україні після Києва.
Через тимчасову окупацію українських регіонів, окремі сервісні центри тимчасово призупинили роботу, а жителі цих регіонів реєструють придбаний транспорт у ТСЦ інших областей України.
Разом в Україні за 7 місяців 2026 року було здійснено 176 330 первинних реєстрацій авто. З них 37 828 нових автомобілів та 138 502 вживаних.