Київ обирає салон, а Львів - б/в з Європи: де в Україні купують найбільше авто

Автомобільний ринок України у 2026 році має виразну географічну особливість: у різних регіонах покупці помітно відрізняються за вибором між новими та вживаними машинами. За сім місяців в Україні первинно зареєстрували 176,3 тис. легкових автомобілів. Найбільший контраст спостерігається між Києвом, де значна частина машин купується новими в автосалонах, та західними областями, які стали ключовими напрямками імпорту автомобілів з Європи та США. Відповідну статистику територіальних сервісних центрів МВС портал "Коментарі" отримав у відповідь на свій запит.

Mazda CX-5

Київ залишається беззаперечним лідером за загальною кількістю первинних реєстрацій — 35 026 автомобілів. З них 16 825 були новими, а 18 201 вживаними.

Саме Київ суттєво випереджає інші регіони за купівлею нових автомобілів. На столицю припадає майже 45% усіх нових машин, зареєстрованих за сім місяців. Серед популярних моделей були: Mazda CX-5, Renault Duster, Toyota RAV4 Hybrid, Hyundai Tucson та Audi Q5.

На другому місці за загальною кількістю реєстрацій стала Львівська область: 20 683 автомобілі. Однак структура ринку тут кардинально інша. Новими були лише 2 318 машин, тоді як 18 365 — вживані.

Таким чином, понад 88% первинних реєстрацій у регіоні припало на автомобілі з пробігом. Близькість до кордону робить Львівщину одним з головних центрів ввезення та первинної реєстрації машин із Європи та США. Серед популярних моделей ьули Audi Q5, Volkswagen Tiguan, Ford Escape та Skoda Octavia.

На третьому місці опинилася Київська область, де за сім місяців зареєструвала 11 204 автомобілі, з яких 2 002 були новими, а 9 202 — вживаними. Це ринок з переважанням практичних сімейних кросоверів та машин середнього класу.

В Одеській області зареєстрували 10 079 авто: 2 225 нових і 7 854 вживаних. Тут помітний попит на великі американські та корейські кросовери, зокрема Hyundai Santa Fe, Tucson, Ford Escape, BMW X5 та Kia Sorento.

Дніпропетровщина стала головним автомобільним центром сходу країни. За сім місяців тут зареєстрували 9 442 машини, серед яких 2 603 нових та 6 839 вживаних. За кількістю нових автомобілів область посіла друге місце в Україні після Києва.

Рейтинг регіонів України за кількістю реєстрацій авто

м. Київ — 35 026 авто (нові: 16 825 | б/в: 18 201)

Львівська область — 20 683 авто (нові: 2 318 | б/в: 18 365)

Київська область — 11 204 авто (нові: 2 002 | б/в: 9 202)

Одеська область — 10 079 авто (нові: 2 225 | б/в: 7 854)

Дніпропетровська область — 9 442 авто (нові: 2 603 | б/в: 6 839)

Волинська область — 8 498 авто (нові: 416 | б/в: 8 082)

Рівненська область — 8 326 авто (нові: 516 | б/в: 7 810)

Вінницька область — 8 020 авто (нові: 1 132 | б/в: 6 888)

Івано-Франківська область — 7 933 авто (нові: 636 | б/в: 7 297)

Харківська область — 7 134 авто (нові: 1 707 | б/в: 5 427)

Хмельницька область — 6 293 авто (нові: 1 041 | б/в: 5 252)

Тернопільська область — 6 066 авто (нові: 439 | б/в: 5 627)

Полтавська область — 5 966 авто (нові: 1 034 | б/в: 4 932)

Черкаська область — 5 206 авто (нові: 958 | б/в: 4 248)

Житомирська область — 5 064 авто (нові: 631 | б/в: 4 433)

Закарпатська область — 4 060 авто (нові: 758 | б/в: 3 302)

Чернівецька область — 3 590 авто (нові: 332 | б/в: 3 258)

Сумська область — 3 223 авто (нові: 314 | б/в: 2 909)

Кіровоградська область — 2 892 авто (нові: 557 | б/в: 2 335)

Чернігівська область — 2 522 авто (нові: 396 | б/в: 2 126)

Миколаївська область — 2 392 авто (нові: 487 | б/в: 1 905)

Запорізька область — 2 131 авто (нові: 399 | б/в: 1 732)

Херсонська область — 154 авто (нові: 15 | б/в: 139)

Донецька область — 74 авто (нові: 13 | б/в: 61)

Луганська область — 0

АР Крим / Севастополь — 0

Через тимчасову окупацію українських регіонів, окремі сервісні центри тимчасово призупинили роботу, а жителі цих регіонів реєструють придбаний транспорт у ТСЦ інших областей України.

Разом в Україні за 7 місяців 2026 року було здійснено 176 330 первинних реєстрацій авто. З них 37 828 нових автомобілів та 138 502 вживаних.