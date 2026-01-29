Камеры под запретом: предлагают запретить камеры автофиксации нарушений ПДД

В столице США могут кардинально изменить подход к контролю над дорожным движением. Для почти 700 тысяч жителей Вашингтона и многочисленных туристов эра так называемых "писем счастья" за нарушение ПДД может завершиться еще до конца 2026 года. Департамент транспорта США направил в Белый дом предложение, предусматривающее полный запрет автоматических камер фиксации нарушений.

Камеры автофиксации нарушений ПДД. Фото: из открытых источников

В Вашингтоне действует 546 камер, фиксирующих превышение скорости, проезд на красный свет и игнорирование знака "Стоп". Штрафы за такие нарушения составляют от 100 до 500 долларов. В то же время все острее становится дискуссия: действительно ли эти системы повышают безопасность, или превратились в стабильный источник наполнения бюджета.

Финансовая статистика только усиливает критику. В 2023 году город получил от штрафов $139,5 млн, в 2024-м — $213,3 млн, а в 2025 году сумма возросла до $267,3 млн. Конгрессмен Скотт Перри заявил, что автоматизированный контроль все больше используется не для безопасности, а для получения прибыли. правовой процедуры".

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер выступает против отмены камер. Она предупредила, что это создаст "финансовую дыру" в объеме около $1 млрд и приведет к сокращению финансирования базовых городских услуг. В мэрии также предостерегают, что без автоматического контроля основная нагрузка ляжет на полицию, ресурсов которой уже не хватает. Судьба камер может быть решена уже в этом году во время голосования за новый законопроект о наземном транспорте.

Читайте на портале "Комментарии" — полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) в 2026 году остается обязательным условием для каждого украинского водителя. Отсутствие "автогражданки" грозит не только штрафом, но и полной финансовой ответственностью в случае дорожно-транспортного происшествия.



