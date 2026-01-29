Камери під забороною: пропонують заборонити камери автофіксації порушень ПДР

У столиці США можуть кардинально змінити підхід до контролю за дорожнім рухом. Для майже 700 тисяч мешканців Вашингтона та численних туристів ера так званих "листів щастя" за порушення правил дорожнього руху може завершитися ще до кінця 2026 року. Департамент транспорту США направив до Білого дому пропозицію, яка передбачає повну заборону автоматичних камер фіксації порушень.

Камери автофіксації порушень правил дорожнього руху. Фото: із відкритих джерел

Наразі у Вашингтоні діє 546 камер, що фіксують перевищення швидкості, проїзд на червоне світло та ігнорування знаку "Стоп". Штрафи за такі порушення становлять від 100 до 500 доларів. Водночас дедалі гострішою стає дискусія: чи справді ці системи підвищують безпеку, чи перетворилися на стабільне джерело наповнення бюджету.

Фінансова статистика лише підсилює критику. У 2023 році місто отримало від штрафів $139,5 млн, у 2024-му — $ 213,3 млн, а у 2025 році сума зросла до $267,3 млн. Конгресмен Скотт Перрі заявив, що автоматизований контроль дедалі більше використовується не для безпеки, а для отримання прибутку, а залежність міст від цих надходжень свідчить про "обдирання громадян без належної правової процедури".

Мер Вашингтона Мюріел Баузер виступає проти скасування камер. Вона попередила, що це створить "фінансову діру" обсягом близько $1 млрд і призведе до скорочення фінансування базових міських послуг. У мерії також застерігають, що без автоматичного контролю основне навантаження ляже на поліцію, ресурсів якої вже бракує. Долю камер можуть вирішити вже цього року під час голосування за новий законопроєкт про наземний транспорт.

