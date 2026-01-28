Мінімум 3600 грн за авто: водіям час готуватися до нового обов’язкового платіжу

Поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) у 2026 році залишається обов’язковою умовою для кожного українського водія. Відсутність "автоцивілки" загрожує не лише штрафом, а й повною фінансовою відповідальністю у разі дорожньо-транспортної пригоди.

Хоча різкого зростання вартості полісів порівняно з кінцем 2025 року не зафіксовано, умови страхування істотно змінилися на користь потерпілих. За даними Інституту дослідження авторинку, з 1 січня 2026 року діють підвищені ліміти виплат: до 250 тисяч гривень за шкоду майну та до 500 тисяч гривень – за шкоду життю і здоров’ю.

Крім того, скасовано врахування зношення деталей під час розрахунку ремонту, що дозволяє отримати реальну суму на відновлення авто. Нові договори також не передбачають франшизи, яку раніше водії змушені були оплачувати самостійно.

Вартість поліса, як і раніше, залежить від місця реєстрації власника та об’єму двигуна. Найдорожчі тарифи – у Києві через інтенсивний рух і високі ризики ДТП. Для авто з двигуном до 1,6 л в обласних центрах електронний поліс коштує від 3600 грн, у столиці – від 4700 грн. Для двигунів 1,6-2 л ціни стартують від 4000 грн в регіонах і від 5000 грн у Києві.

Законодавство також передбачає пільги для пенсіонерів, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності. Для УБД держава компенсує вартість страхування — оформити це можна через застосунок "Дія" за умови, що авто не використовується комерційно і має двигун до 2500 куб. см.

