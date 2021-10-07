Какие привычки водителей признаны самыми опасными

Находясь за рулем автомобиля, водитель должен быть максимально сосредоточен на дороге, чтобы избежать различных неприятностей. И стоит отказаться от нескольких привычек, которые ставят жизнь под опасность. О чем речь?

Что нельзя делать за рулем (фото из открытых источников)

Удержание руки на рычаге коробки передач

Эксперты говорят, что водитель не сможет вовремя среагировать на изменение ситуации на дороге и сделать внезапный маневр, если будет держать одну руку на рычаге коробки передач. Он просто вовремя не среагирует и может попасть в аварию. От такой привычки лучше отказаться, даже если у вас большой водительский опыт. Обе руки должны быть на руле!

Резкое торможение

На дорогах часто можно встретить водителей с агрессивной манерой вождения. Помимо этого, резкое торможение автомобильного средства может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Не забывайте, что позади вас еще едут машины, и они могут не успеть вовремя затормозить. Еще эксперты говорят, что привычка резкого торможения может привести к быстрому изнашиванию некоторых деталей автомобиля, их придется менять, а это влетит в копеечку.

Нагружать мотор во время старта

Современные люди практически постоянно куда-то спешат. Им катастрофически не хватает времени. Поэтому многие автомобилисты, садясь за руль, не прогревают двигатель. Помните, что прогрев мотора должен быть не более 2 тысяч оборотов.

Напомним, если у вас нешипованная резина, то менять шины лучше, когда ночью установится плюсовая температура, а днем — когда на термометре температура будет в пределах +7 градусов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали автомобили, цена которых через несколько лет может увеличиться вдвое.

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