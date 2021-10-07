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Какие привычки водителей признаны самыми опасными

Эксперты назвали три опасные привычки водителей, которые могут стать угрозой на дороге

сегодня, 12:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Находясь за рулем автомобиля, водитель должен быть максимально сосредоточен на дороге, чтобы избежать различных неприятностей. И стоит отказаться от нескольких привычек, которые ставят жизнь под опасность. О чем речь?

Какие привычки водителей признаны самыми опасными

Что нельзя делать за рулем (фото из открытых источников)

Удержание руки на рычаге коробки передач

Эксперты говорят, что водитель не сможет вовремя среагировать на изменение ситуации на дороге и сделать внезапный маневр, если будет держать одну руку на рычаге коробки передач. Он просто вовремя не среагирует и может попасть в аварию. От такой привычки лучше отказаться, даже если у вас большой водительский опыт. Обе руки должны быть на руле!

Резкое торможение

На дорогах часто можно встретить водителей с агрессивной манерой вождения. Помимо этого, резкое торможение автомобильного средства может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Не забывайте, что позади вас еще едут машины, и они могут не успеть вовремя затормозить. Еще эксперты говорят, что привычка резкого торможения может привести к быстрому изнашиванию некоторых деталей автомобиля, их придется менять, а это влетит в копеечку. 

Нагружать мотор во время старта

Современные люди практически постоянно куда-то спешат. Им катастрофически не хватает времени. Поэтому многие автомобилисты, садясь за руль, не прогревают двигатель. Помните, что прогрев мотора должен быть не более 2 тысяч оборотов.

Напомним, если у вас нешипованная резина, то менять шины лучше, когда ночью установится плюсовая температура, а днем — когда на термометре температура будет в пределах +7 градусов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали автомобили, цена которых через несколько лет может увеличиться вдвое.


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Источник: https://today.ua/ru/kakye-pryvychky-vodytelej-pryznany-samymy-opasnymy/
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