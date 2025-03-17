Какие модели авто самые продаваемые в 2025 году

Мировой рейтинг самых продаваемых моделей в 2025 году возглавил кроссовер Toyota RAV4. Об этом сообщает "Укравтопром", ссылаясь на данные Fоcus2mоvе.

Автомобили. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что несмотря на рост количества новых электромобилей в ТОП-10 попала только одна электрическая модель — Tesla Model Y.

ТОП-10 мировых бестселлеров января 2025г:

1. Toyota RAV4 — 73907 ед. (-11,4%);

2. Toyota Corolla — 70822 ед. (-26,4%);

3. Ford F-Series — 69805 ед. (+42,5%);

4. Tesla Model Y — 64400 ед. (-19,6%);

5. Honda CR-V — 53492 ед. (-25,2%);

6. Volkswagen Tiguan — 46093 ед. (+10,6%);

7. Chevrolet Silverado — 44686 ед. (-8,8%);

8. Hyundai Tucson — 44623 ед. (-9,8%);

9. Toyota Camry — 43455 ед. (-8,1%);

10. Kia Sportage — 39333 ед. (-7,7%).

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