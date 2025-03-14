Рекордный налог на люксовые авто: в каких регионах уплачено больше всего

В 2024 году владельцы премиальных автомобилей пополнили местные бюджеты на рекордную сумму – 220 млн. грн. Это на 37% больше, чем в 2023 году, что свидетельствует о росте количества элитных автомобилей в Украине. Лидерами по уплате транспортного налога стали Киев, Днепропетровская и Одесская области. Какие авто попадают под налогообложение и кому придется платить в 2025 году – читайте дальше.

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За прошлый год владельцы дорогих автомобилей перечислили в бюджет 220 млн. грн. транспортного налога, из которых 62,2 млн. грн. поступили от жителей Киева. Также в списке регионов-лидеров по суммам уплаченных налогов – Днепропетровская (21,2 млн грн), Одесская (18,8 млн грн) и Киевская (17,2 млн грн) области.

По сравнению с 2023 годом поступления в местные бюджеты выросли на 37% или на 59 млн грн. Также увеличилось количество плательщиков: если в 2023 году налог уплатили 7393 человека, то в 2024 году их стало 10217.

Большинство налогов поступило от физических лиц – 7193 владельца авто перечислили 136,2 млн грн. В то же время 3024 юридических лица уплатили 83,5 млн грн.

Напомним, что транспортный налог в размере 25 тыс. грн в год платят владельцы автомобилей, возраст которых не превышает пяти лет, а среднерыночная стоимость – более 3 млн грн (375 минимальных зарплат на 1 января 2025).

В список авто, владельцы которых должны платить налог, в 2024 году вошли 488 моделей, среди которых Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce, Tesla и другие. В 2025 году список сократится до 352 моделей.

Юридические лица получают уведомление об уплате в электронном кабинете, а физическим лицам поступают налоговые уведомления по почте или в электронном виде, если они подали соответствующую заявку.

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