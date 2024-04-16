Какие бензиновые авто стали лидерами продаж в Украине в этом году

Бензиновые автомобили продолжают удерживать лидирующие позиции на автомобильном рынке Украины. Согласно последним данным ассоциации Укравтопром, в первом квартале 2024 года регистрация новых бензиновых автомобилей значительно возросла, подчеркивая их неизменную популярность среди украинских потребителей.

Бензин или электричество: что выбирают украинцы в 2024 году

За первые три месяца 2024 года в Украине было зарегистрировано более 7,1 тысячи новых бензиновых легковых автомобилей, что на 24% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Эти данные свидетельствуют о растущей заинтересованности и доверии потребителей к бензиновым авто, несмотря на глобальные тренды электрификации транспорта.

Значительная часть рынка новых легковых автомобилей (43%) приходится именно на бензиновые автомобили. Впрочем, стоит отметить, что эта доля уменьшилась на 8 процентных пункта по сравнению с первым кварталом 2023 года.

Лидеры продаж

Неоспоримым лидером среди бензиновых моделей стал кроссовер Toyota RAV-4, реализованный в количестве 504 единиц. Следом за ним расположились Renault Duster и Mazda CX-5 с показателями в 489 и 420 единиц соответственно. Также немаловажную роль в рейтинге сыграли такие модели как KIA Sportage, Skoda Scala и Hyundai Tucson.

Список топ-10 моделей, которые чаще всего выбирали украинцы, также включает Skoda Octavia, Suzuki SX4, Peugeot Landtrek и Suzuki Vitara. Выбор этих моделей подкрепляется надежностью, стоимостью обслуживания и относительной доступностью на украинском рынке.

Напомним, что, по данным ассоциации Укравтопром, первый квартал 2024 года выявил значительные изменения на рынке автомобилей в Украине, подчеркивая региональные предпочтения и тенденции. В частности, анализ рынка новых легковых автомобилей показал, что наибольшие объемы продаж были зафиксированы в Киеве и в четырех областях: Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской.