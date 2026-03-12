Какая ошибка водителей может уничтожить современный двигатель авто

В Украине из-за роста цен на топливо все больше водителей выбирают более экономный вариант и заливают в баки авто то, что дешевле. Однако специалисты предупреждают: экономия может обернуться серьезными проблемами для двигателя, особенно современного.

АЗС. Фото: из открытых источников

Киевский автоэксперт Владимир Луценко объясняет, что безопасность такого решения зависит от типа двигателя.

"Если у вас старая карбюраторная система – она спокойно „проглотит“ и 92-й, и 95-й бензин без ущерба. А вот современные турбированные установки такой скупости не прощают. Для них низкооктановый бензин – сознательная игра с огнем", — отмечает он.

Главная опасность состоит в детонационных процессах. А92 чаще вызывает самовозгорание топливной смеси в цилиндрах, что повреждает поршни и изнашивает цилиндропоршневую группу. Хотя современные авто оснащены электроникой, подстраиваемой под разное качество горючего, регулярное использование неподходящего бензина может привести к потере компрессии уже через несколько месяцев.

Последствия не заставят себя ждать: двигатель начинает активно потреблять масло, появляется дым, а расход горючего растет. Что в начале казалось экономией, быстро превращается в десятки тысяч гривен затрат на ремонт.

Мастера советуют не смешивать разные сорта бензина, особенно для новых авто и машин с турбонаддувом, а также избегать старого горючего, долго хранившегося в канистре. Своевременная замена топливных фильтров помогает продлить ресурс двигателя.

Если производитель рекомендует А95 – именно его и следует использовать.

"Ибо железо, в отличие от маркетинговых отделов на АЗС, не знает, что такое „акция“", — заключает эксперт.

