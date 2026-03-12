logo

BTC/USD

69478

ETH/USD

2042.38

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мужчина авто Какая ошибка водителей может уничтожить современный двигатель авто
commentss НОВОСТИ Все новости

Какая ошибка водителей может уничтожить современный двигатель авто

Высокие цены на топливо заставляют искать альтернативу, но экономия может обернуться ремонтом

12 марта 2026, 16:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Украине из-за роста цен на топливо все больше водителей выбирают более экономный вариант и заливают в баки авто то, что дешевле. Однако специалисты предупреждают: экономия может обернуться серьезными проблемами для двигателя, особенно современного.

Какая ошибка водителей может уничтожить современный двигатель авто

АЗС. Фото: из открытых источников

Киевский автоэксперт Владимир Луценко объясняет, что безопасность такого решения зависит от типа двигателя.

"Если у вас старая карбюраторная система – она спокойно „проглотит“ и 92-й, и 95-й бензин без ущерба. А вот современные турбированные установки такой скупости не прощают. Для них низкооктановый бензин – сознательная игра с огнем", — отмечает он.

Главная опасность состоит в детонационных процессах. А92 чаще вызывает самовозгорание топливной смеси в цилиндрах, что повреждает поршни и изнашивает цилиндропоршневую группу. Хотя современные авто оснащены электроникой, подстраиваемой под разное качество горючего, регулярное использование неподходящего бензина может привести к потере компрессии уже через несколько месяцев.

Последствия не заставят себя ждать: двигатель начинает активно потреблять масло, появляется дым, а расход горючего растет. Что в начале казалось экономией, быстро превращается в десятки тысяч гривен затрат на ремонт.

Мастера советуют не смешивать разные сорта бензина, особенно для новых авто и машин с турбонаддувом, а также избегать старого горючего, долго хранившегося в канистре. Своевременная замена топливных фильтров помогает продлить ресурс двигателя.

Если производитель рекомендует А95 – именно его и следует использовать.

"Ибо железо, в отличие от маркетинговых отделов на АЗС, не знает, что такое „акция“", — заключает эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" – водителям готовят новые правила: где возрастет минимальная скорость .




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://enovosty.com/uk/news-ukr/news-auto-ukr/full/cej-benzin-povilno-vbivaye-vash-dvigun-miljoni-vodiiv-zalivayut-jogo-shhodnya
Теги:

Новости

Все новости