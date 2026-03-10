Водіям готують нові правила: де зросте мінімальна швидкість

У Джорджії у США законодавці розглядають ініціативу підвищити мінімально допустиму швидкість руху на автомагістралях. Влада пояснює це прагненням зменшити кількість аварій та зробити рух транспорту більш безпечним і передбачуваним.

Водiй. Фото: з відкритих джерел

Наразі мінімальна швидкість на автомагістралях штату становить 40 миль на годину (приблизно 64 км/год). Водночас максимальна швидкість за останні роки зросла з 55 до 70 миль на годину (до 112 км/год). Тепер пропонується підняти нижню межу до 50 миль на годину (близько 80 км/год) на тих дорогах, де дозволена швидкість становить 65 миль на годину і більше.

Комісар Департаменту громадської безпеки штату Вільям Гітченс наголосив під час виступу перед законодавцями, що автомобілі, які рухаються значно повільніше за загальний потік, можуть створювати не меншу небезпеку, ніж перевищення швидкості.

За словами посадовця, правоохоронці вже зафіксували низку дорожньо-транспортних пригод, причиною яких стали транспортні засоби, що рухалися значно повільніше за встановлену норму. Такі автомобілі змушують інших водіїв різко маневрувати та можуть провокувати затори, адже швидкісний потік наближається до них значно швидше, ніж очікується.

За порушення мінімального швидкісного режиму у штаті передбачений штраф до 1000 доларів, хоча на практиці зазвичай водії сплачують від 100 до 200 доларів.

Втім, не всі політики підтримують ініціативу. Представниця штату Ронда Тейлор попередила, що нові правила можуть створити труднощі для водіїв-початківців або людей похилого віку. На її думку, альтернативою могло б стати суворіше дотримання правила руху повільних автомобілів правою смугою.

Автори законопроєкту наголошують, що нові вимоги застосовуватимуться лише за сприятливих умов – з урахуванням погоди, інтенсивності руху та інших факторів.

Остаточне рішення щодо змін можуть ухвалити після аналізу додаткової статистики ДТП і оцінки витрат на оновлення дорожніх знаків на автомагістралях штату.

